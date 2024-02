Claudia Raia surge em clique encantador com o filho caçula: "Coisa mais linda"

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique fofo com o filho caçula, Luca, de 1 ano

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 27, ao compartilhar um clique encantador com o filho caçula, Luca, que está com 1 aninho.

Na foto publicada no feed do Instagram, o menino, fruto do relacionamento da atriz com Jarbas Homem de Mello, aparece tirando um cochilo agarradinho com a mamãe, que está curtindo bastante o momento com o herdeiro.

"Melhor abraço do mundo", escreveu a artista, que encantou os fãs com o registro. "Lindos, que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Coisa mais linda do mundo", comentou outra. "Recarregamento automático de energia", afirmou uma fã. "Que fofurinha. Papai do céu abençoe", desejou mais uma.

Vale lembrar que Luca completou seu primeiro ano de vida no dia 11 de fevereiro, na ocasião, Claudia, que também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu casamento com o ator Edson Celulari, homenageou o herdeiro na web. "Meu milagrinho fazendo um aninho. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Depois de ter sido mãe do Enzo e mãe da Sofia, ser mãe do Luca aos cinquenta e seis anos. Foi o maior presente que eu podia receber do universo, de Deus", disse ela em um trecho da postagem.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Filha de Claudia Raia revela verdadeiro motivo de se manter longe dos holofotes

Filha dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia vive uma vida um pouco diferente dos pais famosos. Muito discreta, a jovem de 21 anos raramente é vista nos holofotes e busca fugir da curiosidade do público em relação a sua vida pessoal. Atualmente, ela possui um perfil fechado no Instagram e conta com pouco mais de 3 mil seguidores.

"Não tenho tanta vontade de dividir a minha vida publicamente. Ainda estou me formando como pessoa e profissional. Então prefiro ter o meu Instagram fechado enquanto isso", explicou Sophia em entrevista à revista Quem. A decisão de se manter afastada da mídia, no entanto, pode mudar ao longo dos anos. Ela, que estuda Artes Cênicas em Nova York, nos Estados Unidos, revelou que existe a possibilidade de, um dia, tornar pública sua página na rede social.