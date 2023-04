Claudia Raia impressiona ao surgir belíssima com Luca: ''Lindos''

Em sua mansão, Claudia Raia impressiona ao posar belíssima ao lado do filho caçula, Luca

A atriz Claudia Raia (56) impressionou com novas fotos ao lado de seu filho caçula, Luca, de dois meses. Neste domingo, 16, a famosa mostrou como aproveitou a tarde com o herdeiro em sua mansão e deu um show de beleza.

Toda produzida, a famosa posou deslumbrante em uma poltrona luxuosa, de design moderno, com o pequeno no colo e chamou a atenção.

"Dia de ficar na preguicinha com a mamãe", disse Claudia Raia com um vestido longo e acordado em sua barriga.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram e admiraram os registros. "Ai que lindos…

Muito amor", falou Sabrina Sato (42). "Que foto mais linda", escreveram os fãs. "Meus amores", falou o marido de Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello (53).

Veja as fotos de Claudia Raia com Luca:

Enzo Celulari impressiona ao mostrar Luca sorrindo

O filho mais velho de Claudia Raia, Enzo Celulari (25), encantou ao mostrar mais um momento fofíssimo do irmão mais novo, Luca, de dois meses. Nesta quinta-feira, 13, de manhã, o jovem empresário flagrou o bebê sorrindo para ele e impressionou os seguidores com tanta fofura do pequeno.

No vídeo publicado pelo herdeiro da atriz com Edson Celulari (65), Luca, fruto do casamento da famosa com Jarbas Homem de Mello, apareceu mostrando um sorriso ao ouvir o irmão falar com ele.

Cheio de charme, o bebê apareceu deitado em uma coberta quentinha e vestindo um look básico, todo branco. "Todo sorridente pro irmão hoje cedo", derreteu-se Enzo Celulari ao exibir o menino abrindo o semblante.

Nos últimos dias, Claudia Raia e sua família comemoram os dois meses de Luca com uma festinha luxuosa. Além da decoração impecável, a postura elegante da família na hora de cantar para o "aniversariante" chamou a atenção dos internautas.

