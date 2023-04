De carrão de luxo, Sabrina Sato chega com vestido sem sutiã e causa em evento

Sabrina Sato chega com vestido sem sutiã, exibe corpo perfeito e gera uma comoção

A apresentadora Sabrina Sato chegou vestida para causar nesta quinta-feira, 13, ao participar de uma feira que está apresentando as novas tendências em óculos de sol e de grau. A feira acontece em São Paulo.

Solteira, ela apareceu com um microvestido com um recorte generoso no colo. Sem sutiã, a bela chegou em um carrão de luxo e gerou uma verdadeira comoção com sua produção sofisticada. Como não poderia deixar de ser, ela arrematou o visual com um acessório poderoso.

Ontem, foi a vez de Duda Nagle fazer sua primeira aparição pública desde a separação e publicar fotos do evento em seu perfil no Instagram. Feliz com o sucesso do ex-noivo, ela mostrou que apesar do término, a amizade entre eles permanece e comentou o post do ator na web, em que ele aparece usando óculos de grau e escuros.

"Arrasou", disse Sabrina nos comentários com emojis de palmas. Alguns seguidores comentaram sobre a maturidade do ex-casal. "Lindo ver a amizade de vocês", "Vão ter um vínculo por resto da vida, né, por terem uma filha. Sou separada há 8 anos e sou amiga do meu ex-marido, que é pai nos meus filhos", disseram.

Veja:

Sabrina Sato choca ao posar de fio-dental finíssimo

A apresentadora Sabrina Sato paralisou o Instagram na manhã desta quarta-feira, 12. A japa ousou ao posar com uma calcinha fio-dental finíssima com um vídeo de uma publicidade publicado em seu perfil oficial na rede social. Em resposta, os seguidores forma à loucura com o tamanho da peça.

No vídeo, Sabrina surge com um conjunto de lingerie preta, com um top grosso e uma calcinha pequena. Mas a apresentadora escandaliza mesmo ao virar o corpão e deixar o bumbum empinado totalmente à mostra com a peça de baixo extremamente fina. A morena ainda fez questão de ousar nas caras e bocas.

