Clara Maria esbanja fofura de óculos escuros, e Tata Werneck baba: ''Minha deusa''

Apresentadora Tata Werneck compartilha clique encantador da filha com Rafael Vitti, Clara Maria, e brinca se declarar para a pequena

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 10h06

Alerta fofura! A apresentadora Tata Werneck (38) deixou os seguidores encantados na manhã desta sexta-feira, 08!

A comandante do programa Lady Night encheu seu feed no Instagram de amor ao compartilhar um clique lindo da filha com o ator Rafael Vitti (26), a pequena Clara Maria, de apenas 2 anos.

A mamãe coruja se declarou para a herdeira ao postar foto em que ela aparece cheia de estilo usando um vestidinho rosa de bolinhas e óculos escuros em formato de coração, rodeada de bichinhos de pelúcia na sala da casa da família no Rio de Janeiro.

"Meu amor por você é maior que minha alergia a esses bichos de pelúcia. Acredite. Essa é uma prova de amor. Te amo mais que tudo, minha deusa", se derreteu Tata na legenda.

O post recebeu muitas curtidas e comentários dos fãs em poucos minutos. "Que linda", elogiou Rodrigo Mussi. "Liiiiiiiiiiiindaaaaaaaaaaa!!!!!", exaltou Tadeu Schmidt. "Fofurômetro explodiu", "Está cada dia mais linda", "Princesa", "Ela é perfeita demais!", "Mini Tata", destacaram os internautas.

Tata Werneck presta homenagem para Ingrid Guimarães

Na terça-feira, 05, a comediante Ingrid Guimarães completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial da amiga Tata Werneck nas redes sociais. A humorista falou do seu amor e admiração pela artista, destacando a importância dela para as mulheres na comédia."Há 50 anos nascia uma das maiores comediantes do país. Uma mulher que abriu portas pra muitas outras fazendo história no teatro, no cinema e na TV. Eu faria esse mesmo post como fã", disse. "Mas graças a Deus tenho a oportunidade de te chamar de amiga. Que é um pacote muito bom. Que contém: conselhos, dicas, risadas, bons presentes, cobranças e alguns esporros, e ligações onde você liga e eu fico meia hora escutando sua conversa com taxista e você desliga. Te amo por cada uma dessas coisas. Parabéns Gru @ingridguimaraes", declarou.

