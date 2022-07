Ingrid Guimarães completa 50 anos e ganha homenagem de Tata Werneck: ''Uma das maiores comediantes do país''

Apresentadora do 'Lady Night', Tata Werneck faz linda declaração no aniversário de 50 anos da amiga Ingrid Guimarães

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 07h23

Na terça-feira, 05, a comediante Ingrid Guimarães completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial de uma amiga!

Nas redes sociais, a apresentadora Tata Werneck (38) fez questão de fazer uma declaração para a atriz em seu aniversário de 50 anos.

A comandante do Lady Night, esposa de Rafael Vitti (26) e mãe de Clara Maria (2), publicou registros ao lado de Ingrid e falou do seu amor e admiração pela artista, destacando a importância dela para as mulheres na comédia.

"Há 50 anos nascia uma das maiores comediantes do país. Uma mulher que abriu portas pra muitas outras fazendo história no teatro, no cinema e na TV. Eu faria esse mesmo post como fã", começou escrevendo.

"Mas graças a Deus tenho a oportunidade de te chamar de amiga. Que é um pacote muito bom. Que contém: conselhos, dicas, risadas, bons presentes, cobranças e alguns esporros, e ligações onde você liga e eu fico meia hora escutando sua conversa com taxista e você desliga. Te amo por cada uma dessas coisas. Parabéns Gru @ingridguimaraes", escreveu Tata na legenda da postagem.

"Kkkkkkkk te amo. Meu erê desgovernado que me enlouquece, mas que eu não vivo sem", disse Ingrid nos comentários. "Viva!!! Muito amor e admiração!", exaltou Sabrina Sato. "Maravilhosas! Impossível não amar", "Musas inspiradoras", "Amizade linda! Lembro no Lady Night você falando que quando tivesse um bebê ia dar pra Ingrid ser madrinha. Era tudo apenas brincadeira. Hoje virou realidade hahahah amo!", elogiaram ainda os fãs.

Ingrid Guimarães usa vestido decotado para festa de 50 anos

Ingrid Guimarães comemorou o aniversário antecipado e deu uma festa no último final de semana, que contou com a presença de famosos, no Rio. Para a ocasião, ela escolheu um vestido pink brilhante, com recortes na cintura e decote profundo. "Ontem comecei minhas comemorações já transmutando na minha cor preferida. O niver é só dia 5 mas sigo comemorando essa data tão importante . Muito obrigada @marturj por desenhar e me presentear com esse vestido tão especial. Obrigada aos amigos de toda uma vida que vieram cantar, abraçar, celebrar no meu mundo lilás. Obrigada @fabiolathaina (meu anjo da guarda), @sampaio_carol (e toda sua equipe incrivel) e @eduardomoscovisrj pela sua generosidade. Make e hair: @lavoisier e @ricardoviniciusfs Joiás : @spgioielli Bora celebrar que a vida é breve e muitas vezes bela", disse ela.

Confira a homenagem de Tata Werneck para a amiga Ingrid Guimarães: