Cintia Dicker exibe barriguinha do primeiro bebê ao posar de topless

Surfista Pedro Scooby se derrete ao compartilhar foto da esposa, Cintia Dicker, mostrando barriga de gestante à espera do primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 06/08/2022, às 14h11 - Atualizado às 14h36

A modelo Cintia Dicker (35) está radiante à espera de seu primeiro filho com o surfista Pedro Scooby (33), que já é pai de Dom e dos gêmeos Bem e Liz.

Neste sábado, 06, enquanto se preparavam para um casamento, o atleta compartilhou um registro da amada fazendo topless e exibindo a barriguinha, ainda discreta, na primeira gestação.

Com cerca de quatro meses de gravidez, a ruiva posou deslumbrante usando apenas uma calcinha preta na foto publicada nos Stories do Instagram de Scooby. "Mamãe mais linda", declarou Pedro à mulher, que revelou recentemente que engravidou logo após o surfista deixar o confinamento do BBB 22.

Os três filhos mais velhos de Scooby são fruto do relacionamento com a atriz Luana Piovani (45), que chegou a comemorar a gravidez de Cintia e Scooby. Recentemente, Cintia contou que sente que está grávida de uma menina.

Confira a foto de Cintia Dicker exibindo a barriguinha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Pedro Scooby faz tratamento após sofrer lesão no joelho

Pedro Scooby deixou os seguidores assustados ao revelar que sofreu um acidente durante surfe. O atleta contou sobre o ocorrido e afirmou que precisará ficar afastado após romper os ligamentos do joelho. O ex-BBB afirmou que vai precisar de um tratamento especial com células-tronco na Califórnia, nos Estados Unidos. "Como pode a coisa que você mais ama te machucar?! Mas é isso, ontem machuquei o ligamento do meu joelho surfando essa onda incrível que é Jaconé. O surf de ondas grandes é um esporte perigoso que exige atenção a todo momento. E calma, muita calma !!! Enfim… já já o joelho tá novo e eu de volta", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!