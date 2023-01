Cintia Dicker comemora primeiro mês de vida da filha, Aurora

Modelo Cintia Dicker publicou uma foto do pézinho da filha em sua conta no Instagram nesta quinta-feira

Cintia Dicker (36) comemorou nesta quinta-feira,26, o primeiro mês de vida da sua filha com o surfista Pedro Scooby (34), Aurora. No Instagram, a modelo compartilhou uma foto do pézinho da filha, e celebrou o primeiro mês do nascimento da baby. "Um mês da bbzuca hoje!!! 26/01", escreveu na legenda da foto.

A pequena veio ao mundo em um parto prematuro em 26 de dezembro, com 35 semanas de gestação. Desde o seu nascimento a bebê, seguiu internada na Perinatal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, tendo que passar por alguns procedimentos e cirurgias. Aurora teve alta hospitalar e foi para casa no dia 10 de janeiro.

Aurora nasceu com a gastrosquise, é uma malformação congênita em que o bebê nasce com o intestino exposto.

Segundo Cintia, a condição foi descoberta com 12 semanas de gestação. Para a segurança da criança, ela deveria nascer entre 37 e 38 semanas e através de uma cesárea, além de ser operada logo após o nascimento.

Quando Aurora foi pra casa, os papais comemoraram a chegada da pequena em casa: "Chegou o grande dia! Nossa princesa guerreira, Aurora, está em casa! Sem palavras para agradecer toda a equipe da @qualicorp, nunca na vida vamos esquecer o que vocês fizeram por nós!" começaram a agradecer.

"Aos médicos: Dr. Jofre; Gilmar, que a operou; Flavia, nossa anestesista e fotógrafa (que deixou tudo mais leve na hora do parto); Vivi, nossa obstetra que acompanhou tudo desde o começo e toda a equipe da Perinatal Laranjeiras! Nossa gratidão eterna a vocês! Aos meus amigos e familiares, que fizeram de tudo para tornar esse momento o mais leve possível! E, claro, todas as orações e boas energias enviadas nesse momento por todos, que foi muito difícil, mas conseguimos ser fortes e seguir em frente. Bem-vinda, Aurora!", finalizaram a legenda.