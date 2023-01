O que é gastrosquise? Doença fez filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker passar por cirurgia; entenda

Aurora, filha da modelo e do surfista, recebeu o diagnóstico de gastrosquise antes de nascer

Cintia Dicker (36) abriu o coração e revelou detalhes sobre o diagnóstico de Aurora, sua filha recém-nascida, fruto do casamento com o surfista Pedro Scooby (34). Em entrevista à revista Vogue, ela afirmou que a pequena foi diagnosticada com gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita, o que levou a bebê a passar por uma cirurgia e dois procedimentos médicos.

A anomalia ocorre ainda na barriga da mãe, quando a região próxima ao umbigo da parede abdominal não é fechada completamente, deixando o intestino exposto e em contato com o líquido amniótico, o que pode resultar em inflamação e infecção, trazendo complicações para o bebê. A condição pode ser diagnosticada durante a gestação, através de ultrassons, assim como aconteceu com a modelo.

A doença acomete 1 para cada 10 mil bebês e é mais comum de acontecer em gestações de mães jovens, até a faixa dos 20 anos, e em mulheres que fazem o uso de drogas como álcool, tabaco e cocaína durante o período da gravidez.

O tratamento para a condição é cirurgico e deve ser feito o mais rápido possível. O procedimento consiste em reinserir os órgãos expostos de volta ao abdome e fechar o orifício, para isso, em alguns casos é necessário mais de uma cirurgia. Por isso, é importante que a equipe médica esteja a postos assim que o bebê nascer e que a criança tenha suporte de uma UTI Neonatal.

Dicker contou que descobriu a malformação logo no início da gestação. Ao fazer o exame morfológico, ela e o atleta receberam a notícia de que a filha tinha gastrosquise e fizeram vários outros exames. "Quando soubemos da existência da gastrosquise, descobrimos também que, para segurança do bebê, a Aurora deveria nascer entre 37 e 38 semanas e através de uma cesárea. Logo após o nascimento, nossa filha precisaria ser operada, então era necessário que toda a equipe médica estivesse disponível."

Cintia Dicker contou que a cirurgia foi um sucesso e Aurora precisou ficar em observação na UTI, dentro de uma incubadora. Ela contou que a bebê precisou passar por um procedimento com anestesia geral para passar a sonda intravenosa e tudo correu bem. Agora, a família está em casa e Cintia segue a rotina de ter um bebê recém-nascido em seus braços.