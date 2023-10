A cara do pai? Mavie ganha comparações com Neymar Jr ao surgir de olhos abertos

Puxou a mãe ou o pai? Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie ganhou comparações ao surgir em clique inédito

A pequena Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, derreteu a internet mais uma vez após surgir em uma foto inédita divulgada nesta segunda-feira, 09. Pela primeira vez, a pequena posou com os olhinhos abertos e as comparações com seu pai não demoraram a surgir na web.

No registro, que foi compartilhado por um fã clube do casal, a recém-nascida apareceu fofíssima com os olhinhos e a boquinha aberta. A pequena ainda usa um body com um bordado feito especialmente para homenagear seu irmão mais velho, Davi Lucca, que é fruto de um antigo relacionamento do jogador com a empresária Carol Dantas.

Embora o look tenha ganhado destaque, o que realmente roubou a cena foi a semelhança da menina com o pai. Alguns internautas até mesmo resgataram fotos da infância do craque da Seleção Brasileira para fazer comparações, e por enquanto, declararam que a recém-nascida puxou mais características do pai do que da mãe.

“A Mavie de olhos abertos ficou ainda mais parecida com o Neymar”, disse uma internauta no Instagram. “Ela é a cara do menino Ney”, comentou outra admiradora. “Xerox do pai”, se derreteu mais uma. “Pior que parece mesmo! Boca e olhos são do Neymar”, disse mais uma. “Bruna pariu o Neymar, certeza”, brincou outra.

Quando a Mavie nasceu?

Vale lembrar que Mavie veio ao mundo na madrugada da última sexta-feira, 6, em uma maternidade de São Paulo, à 0h21. A bolsa de Bruna rompeu na tarde de quinta-feira, 5, e ela logo foi para a maternidade, informou o colunista Leo Dias. Neymar estava na Arábia Saudita quando o trabalho de parto começou e entrou no avião o mais rápido possível.

Na noite da última sexta-feira, 6, Bruna e Neymar compartilharam as primeiras fotos da bebê ainda na maternidade para confirmar o nascimento da pequena e se declararam: "Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", eles escreveram.

Mãe de Neymar Jr posa com a neta recém-nascida:

A família de Neymar Jr está radiante com a chegada da mais nova herdeira do jogador. Inclusive, Nadine Gonçalves, mãe do craque, usou as redes sociais neste domingo, 8, para mostrar as primeiras fotos com a neta, Mavie, filha do jogador de futebol com Bruna Biancardi; confira os registros do momento especial em família.