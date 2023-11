A cara do pai? Filha de Neymar Jr. surge em novas fotos e chama a atenção: 'Clone'

Em fotos com a mãe, filha de Neymar Jr. é comparada com o jogador; forte semelhança entre os dois deu o que falar

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mavie, de um mês, surgiu em novas fotos no colo de sua mãe e encantou nesta quinta-feira, 16, ao aparecer pela primeira vez na praia. Ao fazer mais uma aparição, a bebê logo chamou a atenção dos internautas.

Além de roubar a cena com sua fofura, a herdeira do jogador deu novamente o que falar com a forte semelhança com o pai. Em outra ocasião, os internautas já tinham falado sobre a menina parecer bastante o avô.

Dessa vez, a web logo brincou sobre Mavie lembrar bastante Neymar Jr. por conta dos possíveis desentendimentos entre os papais. "Não briguem com o pai do seu filho durante a gravidez", falaram sobre a crença que existe que o bebê nasce a cara da pessoa que irrita da mãe durante a gestação.

Ao verem os novos cliques da filha do famoso no colo de Bruna Biancardi, os seguidores babaram e viram semelhanças dela com o papai. "Nem precisa de DNA, parece um clone", disseram. "A própria Neymara", brincaram outros.

Nas últimas semanas, a bebê completou seu primeiro mês de vida e ganhou uma comemoração especial para o momento. Com tons pastéis de rosa e azul, a pequena teve uma linda mesa de bolo. A decoração contou com dois balões personalizados com seu nome, além de um bolo decorado com nuvens delicadas. Veja as fotos aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Costa (@gustosona)

Neymar Jr mostra Mavie com roupa do Santos

Ainda nesta quinta-feira, 26, Neymar Jr mostrou que sua filha recém-nascida já tem um time do coração. Logo após levantar uma questão sobre com quem Mavie se parece em suas redes sociais, o jogador de futebol mostrou que a pequena é santista.

A bebê apareceu no colo da mãe, Bruna Biancardi, usando uma roupinha do time paulista Santos, onde o craque iniciou sua carreira. O macacão foi personalizado especialmente para ela, já que ele leva seu nome nas costas.

Nas redes socias, seus fãs celebraram a escolha do time. "Eu te amo Mavie santista!", disse um. "Mavie na torcida!", celebrou outro. "Devidamente trajada para torcer (sofrer) pelo Santos", brincou mais um.