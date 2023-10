Neymar e Bruna Biancardi postam foto de Mavie e semelhança com o avô choca

Cara do avô? Neymar e Bruna Biancardi surgem com Mavie e aparência é comparada com a do pai do jogador

Nesta quinta-feira, 26, Neymar e Bruna Biancardi compartilharam um novo clique com filha recém-nascida, Mavie, e levantaram uma discussão sobre com quem a pequena se parece mais: com o pai ou com a mãe.

Contudo, muitos internautas não acharam nenhuma das opções muito válidas, isso porque, provaram como a garota se parece muito com o avô, o Neymar pai. Com um clique do pai do atleta, a comparação foi feita e chocou muita gente com forte semelhança.

"Mavie é a cara do pai do Neymar", opinaram. "Parece mesmo", concordaram vários. "Sabemos de quem ela teve ranço na gravidez", escreveram outros sobre uma crença de que a criança nasce com a cara da pessoa que a mãe sentiu mais raiva na gestação.

Nas últimas semanas, ao postar a primeira foto com Mavie no colo, Neymar foi acusado de fingir que estava dormindo para tirar o clique com a herdeira.

Neymar Jr mostra Mavie com roupa do Santos

Ainda nesta quinta-feira, 26, Neymar Jr mostrou que sua filha recém-nascida já tem um time do coração. Logo após levantar uma questão sobre com quem Mavie se parece em suas redes sociais, o jogador de futebol mostrou que a pequena é santista.

A bebê apareceu no colo da mãe, Bruna Biancardi, usando uma roupinha do time paulista Santos, onde o craque iniciou sua carreira. O macacão foi personalizado especialmente para ela, já que ele leva seu nome nas costas.

Nas redes socias, seus fãs celebraram a escolha do time. "Eu te amo Mavie santista!", disse um. "Mavie na torcida!", celebrou outro. "Devidamente trajada para torcer (sofrer) pelo Santos", brincou mais um.