Neymar Jr e Bruna Biancardi levantam discussão sobre sua filha: "Quem parece mais?"

Após publicar uma foto com sua filha, Neymar Jr e Bruna Biancardi levantam discussão sobre a pequena Mavie e internautas opinam

Afastado do trabalho, o jogador de futebol Neymar Jr está aproveitando para passar o seu tempo de licença perto de sua família. Por isso, o craque da Seleção Brasileira está curtindo ao máximo sua filha recém-nascida, Mavie, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Nesta quinta-feira, 26, o novo papai do pedaço publicou uma foto adorável com sua pequena no colo. Em seguida, ele apareceu com sua namorada e a bebê para levantar uma questão. "Estamos com uma dúvida aqui", iniciou o atacante, convidando seus seguidores para uma enquete.

"Com quem a Mavie se parece mais?", questionou Neymar ao postar uma foto de seu rosto e o de Bruna próximos ao de sua filha. Nas redes sociais, o público começou prontamente a discutir sobre a questão e o assunto viralizou entre os internautas.

"Mini querida é a cópia do Neymar", disse um deles. "Tem os olhos verdes, igual do papai Ney", apontou outro. "Desculpa Bruna, mas não tem como, a Mavie é a cara do Neymar", disparou mais um. Alguns chegaram até a publicar fotos de Neymar com cabelo longo para representar sua filha no futuro.

Confira algumas reações:

a mavie do lado da bruna só tornou mais perceptível como elas não se parecem, mini querida é a cópia do neymar mesmo pic.twitter.com/sZQYX6eoMr — Avery (@starxif) October 26, 2023

Meu Deus a Mavie tem os olhos verdes igual do papai Ney 😭🥹😍 pic.twitter.com/08xXOw4EpL — BB (@Luacheia12345) October 26, 2023

Desculpa Bruna, mas não tem como, a Mavie é a cara do Neymar 🤣 pic.twitter.com/tjJUxmovbR — neymarjr - A fera 🇧🇷 (@neymarjrafera__) October 26, 2023

Neymar: com quem a Mavie se parece?

A Mavie na foto pic.twitter.com/xk6getZXsZ — Ágata (@docebiancardi) October 26, 2023

Neymar Jr mostra Mavie com roupa do Santos

Ainda nesta quinta-feira, 26, Neymar Jr mostrou que sua filha recém-nascida já tem um time do coração. Logo após levantar uma questão sobre com quem Mavie se parece em suas redes sociais, o jogador de futebol mostrou que a pequena é santista.

A bebê apareceu no colo da mãe, Bruna Biancardi, usando uma roupinha do time paulista Santos, onde o craque iniciou sua carreira. O macacão foi personalizado especialmente para ela, já que ele leva seu nome nas costas.

Nas redes socias, seus fãs celebraram a escolha do time. "Eu te amo Mavie santista!", disse um. "Mavie na torcida!", celebrou outro. "Devidamente trajada para torcer (sofrer) pelo Santos", brincou mais um.