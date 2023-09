Quem é o pai do Neymar Jr.? Entenda a relação do empresário com o filho

Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr., teve papel fundamental na carreira do filho

Neymar da Silva Santos (58), pai de Neymar Jr. (31), teve um papel fundamental na carreira do craque de futebol. Além das relações familiares, o empresário também atua na vida profissional do jogador. Saiba quem é o pai do Neymar Jr. e entenda a relação do agente com o filho.

"Acho que [a relação com] meu pai sempre foi muito misturada. Antigamente, a gente tinha mais uma relação entre pai e filho. Hoje, acho que se distanciou um pouco mais. A gente conversa ainda, óbvio. Mas é mais profissional. Meu pai me ensinou praticamente tudo. Sempre cuidou de mim, 24 horas. Chega um momento que você não quer mais tanto aquilo, você acaba perdendo o pai", contou Neymar Jr. no documentário Neymar - O Caos Perfeito, lançado em 2022.

"A nossa amizade é muito forte. A gente criou um laço muito grande desde que eu era pequeno e acho que é por isso que nos damos muito bem. Por isso, também, eu confio nele 100% e deixo ele tomar conta da minha carreira fora dos gramados. Isso me ajudou a focar no futebol e a não me preocupar muito com marketing e essas coisas", acrescentou o jogador de futebol sobre a relação com o pai .

Leia também: O que aconteceu com Sandy e Lucas Lima? Casal trocou mensagens um dia antes do término