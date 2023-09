O que aconteceu com Sandy e Lucas Lima? Casal trocou mensagens um dia antes do término

Sandy e Lucas Lima chocaram a web nesta segunda-feira, 25, ao anunciar o fim do casamento de 15 anos

Sandy (40) e Lucas Lima (40) chocaram a web nesta segunda-feira, 25, ao anunciar o fim do casamento de 15 anos. O ex-casal, que tem um filho, Theo (9), trocou mensagens um dia antes do término pelas redes sociais. Saiba o que aconteceu com Sandy e Lucas Lima.

No último domingo, 24, Sandy compartilhou fotos no Instagram de um de seus shows em Goiânia. "Quanto calor humano (ganhou do meteorológico! Hehe…), Goiânia! Mais um show repleto de amor!! Obrigada por sempre me receberem tão bem! Foi um carinho no coração e alma", escreveu no post. Na legenda, Lucas Lima deixou uma declaração para a então esposa: "A melhor do mundo". A cantora respondeu o artista com emojis apaixonados pouco tempo depois.

No mesmo dia, Lucas Lima já tinha compartilhado um vídeo no qual falhava na tentativa de criar um desenho na espuma de um café, junto com a legenda: "Para quem bebe com os olhos (ou com a mão)". Sandy comentou na publicação do então marido com emojis de risadas, e o artista não deixou o comentário passar: "Quando não é tu estragando né". "Hahahaha… o barista mandou!", respondeu a cantora. Lucas Lima finalizou a troca de mensagens ao fazer um pedido em inglês para a então esposa: "Venha aqui por um segundo, por favor?".

