Sandy chegou a expor crise no casamento com Lucas Lima antes do divórcio; relembre

Sandy e Lucas Lima surpreenderam ao anunciar a separação; a cantora já abriu o coração sobre altos e baixos na relação no passado

Na última segunda-feira, dia 25, Sandy e Lucas Lima surpreenderam os fãs ao anunciar sua separação após 24 anos de relacionamento. No entanto, vale destacar que a cantora já havia compartilhado abertamente, em ocasiões anteriores, altos e baixos de seu relacionamento, chegando até a revelar algumas crises que enfrentaram no passado.

Sandy sempre foi sincera sobre sua relação com Lucas e em 2018, a cantora contou que eles passaram por um período delicado na relação. Ela abriu seu coração durante sua participação no programa 'Vai Fernandinha' no canal Multishow “Nos primeiros seis meses de casamento achei que ia ficar louca, achava que ele fazia coisas para me provocar, mas era só o jeito dele”, disse.

“Ninguém é feliz como em comercial de margarina. Não é fácil, mas é possível. A gente escolhe estar junto, não é porque tenho filho e ‘filho segura casamento’, não é porque ‘estamos há muito tempo e todo mundo tem defeitos, se separar e arrumar outro tem que aturar os defeitos do outro’, não é isso. A gente escolhe estar junto”, Sandy abriu o coração.

Apesar das dificuldades, Sandy contou que o casal escolheu permanecer em união na época:" A gente é muito perfeccionista, temos ideias divergentes, e os dois são teimosos, têm muitas convicções. O Lucas me ajuda a me enxergar como pessoa. Descobri quem sou musicalmente ainda mais, ele me ajuda a me entender”, ela se declarou.

“Ele é meu chão, a pessoa para quem eu me exponho nua e crua, sem maquiagem, do jeito que sou no meu estado mais primitivo e essencial, do jeito que nasci, do jeito que ninguém sabe que eu sou. Ele me aceita assim, com todos os defeitos”, a cantora se derreteu pelo marido, que também reconheceu os desafios da relação.

“Não é um relacionamento fácil, uma alegria o tempo inteiro, mas a gente consegue reconhecer que vale a pena’, Lucas declarou durante a entrevista. Vale lembrar que esse não foi o primeiro término do casal, que já se separou em 1999 e em 2003, quando ainda eram apenas namorados. Relembre o motivo das separações.

A cantora Sandy e o cantor e músico Lucas Lima anunciaram o fim do casamento nesta segunda-feira, 25, após 15 anos de união e 24 anos de relacionamento. Os pais de Theo, que está com nove anos, publicaram um texto nas redes sociais para fazer a revelação: "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados", iniciaram.

"Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

Então, eles pediram respeito neste momento: "E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição", disseram.

Confira a declaração de Sandy e Lucas Lima: