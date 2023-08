Neymar Jr. é alvo de críticas após curtir balada com o pai e modelos em Ibiza

Sem Bruna Biancardi, que está grávida, jogador Neymar Jr. é detonado por posar com o pai e modelos durante viagem à Espanha

O jogador de futebol Neymar Jr. foi alvo de críticas nas redes sociais no domingo, 06, após compartilhar fotos em que aparece aproveitando balada na Espanha do lado de seu pai.

Nas imagens, o craque do Paris Saint-Germain posou com o pai, Neymar, e modelos internacionais em Ibiza. Os seguidores ficaram indignados pelo atleta estar sem a namorada, Bruna Biancardi, que está à espera da primeira filha dos dois juntos, que se chamará Mavie. A influenciadora está em São Paulo com a família e amigos.

Nos stories de seu Instagram, Neymar ainda mostrou que encontrou a apresentadora Luciana Gimenez no local. "Ótimo tempo com os amigos", escreveu ele na legenda da postagem.

O jogador foi bastante criticado por deixar a namorada sozinha para curtir balada. "Ele não cansa de humilhar a namorada", "Eita como curte a vida como se fosse solteiro", "Eita como é apaixonado pela mulher, dedicou até música de Belo", "Por que ele não tá passando esse tempo livre com a Bruna?", "Folga da esposa e da filha?", detonaram.

Recentemente, Neymar deixou um comentário em post de Rodrigo Faro. O comunicador exibiu um vídeo do lago artificial luxuoso que mandou construir em sua fazenda. “Estreando o lago na casa da fazenda!”, disse. Então, Neymar Jr fez questão de comentar: “O teu pode e o meu, não. Muito injusto isso... Vou ter que nadar no seu”. O comentário de Neymar é uma referência à polêmica envolvendo o lago artificial que mandou construir em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Belo atende pedido de Neymar Jr. e faz homenagem para Bruna Biancardi

Bruna Biancardi, que está à espera da primeira filha com o jogador de futebol Neymar Jr, marcou presença no show do cantor Belo, que aconteceu em São Paulo, e foi surpreendida pelo artista.

O marido de Gracyanne Barbosa é amigo do atacante do Paris Saint-Germain, e o atleta pediu para que ele dedicasse a música 'Tudo Mudou' para sua namorada. O pedido foi prontamente atendido, e antes de começar a cantar, ele contou para a influencer que a próxima canção era para ela.

"Quando eu estava vindo pra cá, o Neymar me ligou e pediu para eu cantar uma música pra você, tá? Ele quem pediu. Ele disse que você mudou a vida dele em todos os sentidos", disse Belo. O momento foi registrado nas redes sociais por uma amiga de Bruna. "A gente no show e, do nada, uma homenagem. A mãe não aguenta", escreveu.