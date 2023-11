Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavie na praia pela primeira vez

A influenciadora Bruna Biancardi postou fotos curtindo o dia na praia com a filha, Mavie

Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 06, ao mostrar a primeira vez da filha, Mavie, na praia. A menina, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. completou 1 mês de vida no último dia 6.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital surgiu sorridente durante o passeio com a herdeira. Para o momento, ela apostou em uma camisa listrada e uma calça branca. Já a bebê usou um look rosa e meias branca.

"Primeira vez na praia", disse a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação, encantando os internautas. "Lindas", disse uma seguidora. "Vai amar uma praia como a mamãe", afirmou outra. "Ah que amor", falou uma fã. "Que lindeza! Ela já está muito grande", comentou mais uma admiradora.

No dia que Mavie completou 1 mês, Bruna compartilhou os desafios e a realidade por trás da maternidade."1 mês do nosso pacotinho de amor. 30 dias desde que a minha vida mudou pra melhor. Dias cansativos, mas, ao mesmo tempo, deliciosos. Tivemos desafios com a amamentação, que agora ficou leve e gostosa. Madrugadas juntas nos conhecendo, horas e horas te observando no meu colo, banhos relaxantes e trocas de roupa com muito choro (risos). Que seja só o começo de uma aventura linda juntas! Te amo, filha. Tudo por você! Você é minha vida", disse ela.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram

Bruna Biancardi volta para sua rotina de treinos após nascimento da filha

A influenciadora digital Bruna Biancardi tomou um passo em direção a uma nova fase. A mãe de Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr, contou que está retomando a sua rotina de treinos após o nascimento da pequena. Um mês e meio após dar à luz, ela mostrou que gradualmente irá tomar os exercícios físicos.

De top, legging e moletom combinando, a mamãe posou em frente ao espelho da academia e mostrou um pouco de seu corpo após o parto. "De volta para os treinos", disse ela na foto, que foi compartilhada nos stories de seu perfil oficial do Instagram. Confira!