Bruna Biancardi volta para sua rotina de treinos após nascimento de Mavie

Após dar à luz a Mavie, Bruna Biancardi volta a rotina de treinos e celebra o retorno com seus seguidores; confira!

A influenciadora digital Bruna Biancardi tomou um passo em direção a uma nova fase. A mãe de Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr, contou que está retomando a sua rotina de treinos após o nascimento da pequena. Um mês e meio após dar à luz, ela mostrou que gradualmente irá tomar os exercícios físicos.

De top, legging e moletom combinando, a mamãe posou em frente ao espelho da academia e mostrou um pouco de seu corpo após o parto. "De volta para os treinos", disse Bruna na foto, que foi compartilhada nos stories de seu perfil oficial do Instagram.

Mais tarde, para aproveitar o clima quente em São Paulo, ela decidiu se refrescar na piscina pós-treino. Com um de seus cachorros, a influenciadora brincou com o pet na água e confessou um de seus desejos. "Não vejo a hora da Maviezinha estar com a gente na piscina", disse Biancardi.

Bruna Biancardi encanta ao curtir o dia na piscina com a afilhada

Esperando por seu tão desejado banho de piscina com a Mavie, a influenciadora digital Bruna Biancardi testou a experiência com a sua afilhada, Marina. A mãe da filha de Neymar Jr encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um momento encantador com a pequena, que está com quatro meses de vida.

Pela manhã da última sexta-feira, 10, a modelo mostrou alguns registros do banho de piscina da bebezinha, que é filha da influenciadora e empresária Hanna Carvalho, que também é madrinha da filha da Bruna.

No clique, Bruna posou com um biquíni rosa e um sorriso no rosto ao segurar a neném, que, por sua vez, aparece com uma expressão de 'bravinha' ao lado da dinda: “Quando olham feio para minha dinda e eu dou a resposta”, Hanna legendou brincando que sua filha está pronta para proteger sua madrinha das críticas desde pequena.

