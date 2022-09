Camila Coelho encanta ao mostrar cliques ao lado do marido e do filho: "Família linda"

Nas redes sociais, Camila Coelho compartilhou dois cliques encantadores ao lado de Ícaro Brenner e do filho do casal, Kai

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 19h49

Camila Coelho (34) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar dois cliques em família. Em seu perfil no Instagram, a empresária surgiu sorridente ao lado do marido, Ícaro Brenner, e do filho do casal, Kai, que nasceu no dia 5 agosto.

Ao dividir os cliques com os seguidores, a influenciadora digital brincou ao falar sobre a forma que o herdeiro estava olhando para ela no momento do clique. "Ele olhando pra mim tipo 'tá bom, agora cadê meu tetê'", se divertiu.

Os seguidores se derreteram com os cliques em família. "Tão fofo", disse uma internauta. "Lindos. Que Deus abençoe essa linda família", falou uma seguidora. "Ele já nasceu apaixonado por essa mãe", comentou mais uma. "Haja coração para essa fofura. Muitas e muitas bençãos para vocês", desejou uma fã.

Confira as fotos de Camila Coelho com a família:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Amamentação

Camila Coelho dividiu nas redes sociais novos registros do filho recém-nascido, Kai. O menino, fruto de seu relacionamento com Ícaro Brener, nasceu no último dia 5 após 24 horas de trabalho de parto.

Nas imagens compartilhada nos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem surgiu amamentando o herdeiro e contou que estava muito feliz por conseguir amamentá-lo desde o primeiro dia. "Tão feliz que tenho conseguido amamentar desde o primeiro dia! Ele pegou muito rápido (e mama muito). A conexão é inexplicável", celebrou a famosa.

