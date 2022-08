Camila Coelho surge amamentando o filho e comemora: "Ele pegou muito rápido"

A empresária Camila Coelho encantou ao postar alguns vídeos amamentando o filho recém-nascido, Kai

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 15h06

Camila Coelho(34) encantou os seguidores das redes sociais ao dividir novos registros do filho recém-nascido, Kai. O menino, fruto de seu relacionamento com Ícaro Brener, nasceu no último dia 5 após 24 horas de trabalho de parto.

Nas imagens compartilhada nos Stories do Instagram nesta sexta-feira, 12, a empresária e influenciadora digital surgiu amamentando o herdeiro e contou que estava muito feliz por conseguir amamentá-lo desde o primeiro dia.

"Tão feliz que tenho conseguido amamentar desde o primeiro dia! Ele pegou muito rápido (e mama muito). A conexão é inexplicável", celebrou a famosa, que em seguida brincou sobre o "braço musculoso" do pequeno. "E esse bracinho musculoso mamãe? Não paro de cheirar e apertar ele todinho", se derreteu.

Nesta última quinta-feira, 11, Camila mostrou a primeira visita de Kai ao pediatra. No registro, o menino aparece deitado, enquanto a médica o examina, e a mamãe coruja se derreteu pelo herdeiro. "Primeira visita ao pediatra e não fez nem sinal de choro. Mamãe aqui fica toda boba", escreveu ela.

Confira os cliques de Camila Coelho amamentando o filho recém-nascido, Kai:

Camila Coelho amamentando o filho - Reprodução/Instagram

Camila Coelho amamentando o filho - Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!