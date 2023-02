Caçula de Leticia e Juliano Cazarré esbanja fofura em lindo clique: ''Amada de Deus''

Leticia Cazarré, mulher de Juliano Cazarré, baba ao postar foto da filha, Maria Guilhermina, que nasceu com problema raro no coração

A bióloga Leticia Cazarré (39), mulher do ator Juliano Cazarré (42), encheu seu feed de amor nesta sexta-feira, 24, ao compartilhar uma foto encantadora da filha mais nova!

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, a pequena Maria Guilhermina de Guadalupe, de apenas 8 meses, aparece com um sorriso no rosto.

A jornalista, que completou mais um ano de vida recentemente e ganhou uma linda declaração do marido, encantou os seguidores ao compartilhar o clique encantador da bebê, que está em casa após receber alta do hospital. Ela nasceu com um problema raro no coração e precisou passar por cirurgias logo após seu nascimento.

Guilhermina está em casa após receber alta do hospital há pouco tempo. Atualmente, ela usa traqueostomia e segue com o acompanhamento médico em casa.

"Maria Guilhermina está aqui pra te dizer que se você não está sorrindo para a vida, você está muito enganado!", escreveu Leticia Cazarré na legenda da publicação.

"Amada de Deus, de Nossa Senhora de Guadalupe, da mamãe, do papai, dos irmãos, do Brasil e do mundo inteiro", babou Juliano nos comentários. "Uma lágrima de amor escorreu aqui no meu olho. MG é a arte da vida! Como é linda e potente. Beijos na família toda", disse Cássio Reis.

"Coisa maaaaaais gostosa!", "Coisa mais linda de Deus", "Riqueza mais linda!!! Benção de Deus estará sempre sobre sua vida", "Que bênção", "Você veio ao mundo para ensinar muita gente, eu já passei o isso com meu filho. Um aprendizado incrível", disseram alguns seguidores.

Confira a foto encantadora da caçula de Leticia e Juliano Cazarré:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Juliano Cazarré surge em foto inédita com os cinco filhos e a esposa

O ator Juliano Cazarré viveu um momento especial ao lado de sua família recentemente. Ele e a esposa, Leticia Cazarré, comemoraram o oitavo mêsversário da filha caçula, Maria Guilhermina. Para marcar a data, eles reuniram os cinco filhos em uma foto inédita na casa da família.

Os pais corujas apareceram sorridentes em uma foto com todos os filhos: Vicente (12), Inácio (9), Gaspar (3), Maria Madalena (2) e Maria Guilhermina. "8 meses da nossa iron girl Maria Guilhermina e 1ª foto oficial da família toda reunida. Obrigada, papai e mamãe do céu!", disse Leticia na legenda.

