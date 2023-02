Fofura! Letícia Cazarré derrete fãs com novo clique ao lado da caçula: “Feliz!”

Letícia Cazarré derreteu os internautas ao publicar novo clique ao lado da filha, a pequena Maria Guilhermina

Na tarde desta quinta-feira, a bióloga e jornalista Letícia Cazarré (39) deixou os fãs encantados ao surgir nas redes sociais em um novo clique com a filha caçula, Maria Guilhermina, de apenas 08 meses de vida, fruto do relacionamento com o ator Juliano Cazarré (42).

Na ocasião, a mamãe coruja surgiu toda sorridente ao lado da herdeira, no quarto equipado para dar continuidade ao tratamento da pequena, que nasceu com uma anomalia rara no coração.

Na legenda da publicação, Letícia escreveu: “Quando me esqueci de mim, fui feliz. Santa Teresinha do Menino Jesus”.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios para mãe e filha. “Que Nossa Senhora passa na frente da vida da pequena Maria Guilhermina de Guadalupe e restabeleça a sua saúde!”, disse um seguidor. “Parabéns para sua pequena guerreira no conforto da família”, celebrou outro. “Ela é tão linda. Dá vontade de colocar nos braços”, declarou mais um. “É muita lindezaaaa!”, exclamou outro.

Vale lembrar que além da caçula, Letícia e Juliano Cazarré também são papais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETÍCIA CAZARRÉ:

Família

Ainda na última semana, Juliano Cazarréao lado da família, viveu um momento muito especial ao celebrar o oitavo mêsversario da filha caçula,Maria Guilhermina.

Em uma foto inédita compartilhada em sua conta no Instagram, o ator e a esposa apareceram sorridentes ao lado de todos os filhos.

A pequena está em casa há poucos dias após receber alta do hospital, visto que ela nasceu com um problema cardíaco e precisou passar por cirurgia logo após o nascimento.