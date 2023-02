Leticia Cazarré mostra comemoração em família: ''Melhor presente de aniversário''

Leticia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, celebra aniversário de 39 anos em casa com a família toda reunida após alta da caçula

A esposa de Juliano Cazarré (42), a jornalista Leticia Cazarré usou as redes sociais para dividir com os seguidores como foi seu aniversário!

No domingo, 12, a bióloga compartilhou um clique da celebração de seus 39 anos, completados no último sábado, 11. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, ela aparece usando um look branco, com a herdeira Maria Madalena, de dois anos, no colo.

"O aniversário foi 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas por motivos óbvios, só consegui postar agora…", iniciou ela.

Em seguida, ela celebrou o fato de estar com a família toda em casa, já que a filha caçula do casal, Maria Guilhermina de Guadalupe, de apenas 7 meses, recebeu alta hospitalar recentemente. "E 39 não são 40! Muita calma nessa hora! Obrigada a todos pelas mensagens carinhosas, sei que vocês torceram e rezaram para que nós pudéssemos estar todos em casa reunidos, e conseguimos! Esse foi o melhor presente de aniversário da minha vida! E obrigada @antoniomaciel.cakes pelo bolo mais lindo", disse ainda Leticia.

Além das duas meninas, Leticia e Juliano também são pais de Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, e Gaspar, de 3.

Confira o post de Leticia Cazarré sobre o aniversário:

Leticia Cazarré ganha linda declaração do marido, Juliano Cazarré

O sábado, 11, foi de festa na casa da família Cazarré! Isso porque a esposa do ator Juliano Cazarré completou mais um ano de vida!

Nas redes sociais, o artista, que fez o peão Alcides no remake de Pantanal, compartilhou um clique da esposa, Letícia Cazarré, e declarou seu amor publicamente para a esposa, com quem é casado desde 2011.

"É hoje! Aniversário da Leticia! A dona da minha cabeça e do meu coração. Minha companheira de aventuras. Minha melhor amiga. Minha bússola. Minha musa. Meu amor. Feliz aniversário, Lelê. Te amo. E a cada dia que passa meu amor e minha admiração por você só crescem", se derreteu Juliano na legenda do post.

