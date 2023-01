Filha de Juliano e Leticia Cazarré deixa o hospital e vai para casa

Após ficar na UTI desde o seu nascimento, a filha do ator Juliano Cazarré e de Leticia Cazarré, Maria Guilhermina, foi para a casa da família

A bióloga e jornalista Leticia Cazarré, que é esposa do ator Juliano Cazarré, anunciou que a filha caçula do casal, Maria Guilhermina, recebeu alta do hospital. A menina ficou sete meses internada na UTI por causa de um problema cardíaco, diagnosticado ainda durante a gestação. Agora, ela recebeu alta do hospital e está sob cuidados médicos na casa da família.

Neste domingo, 29, Leticia contou que a filha foi levada para a casa com a ajuda de uma equipe médica. Ela mostrou um vídeo com momentos de como foi a saída da filha do hospital e a chegada dela em casa. A menina continua recebendo auxílio de aparelhos médicos, mas está na casa da família pela primeira vez.

"Estamos em casa!! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida é toda um milagre! Obrigada, Deus! Obrigada a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da uti, amigos e familiares, vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos 7 meses e nos fizeram enxergar mais longe, um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver! Obrigada, minha Nossa Senhora de Guadalupe", disse ela.

Juliano Cazarré relembra o diagnóstico da filha caçula

A filha caçula de Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, nasceu com uma cardiopatia congênita rara, chamada de Anomalia de Ebstein. Ela foi diagnosticada ainda na gestação e o papai coruja falou sobre isso em participação no programa Conversa com Bial, da Globo.

"Maria Guilhermina foi muito aguardada. Foi uma festa minha e da Letícia quando a gente soube que vinha a nossa segunda menininha. A casa ia ficar com três meninos e duas meninas, uma alegria só. E aí com 24 semanas a gente soube que ela ia ter essa anomalia no coração. Uma anomalia congênita chamada Anomalia de Ebstein", disse ele.

Então, o ator relembrou o parto agendado. "A Letícia marcou um exame e finalmente falaram o que a gente mais temia e disseram que ela estava correndo mais risco dentro da barriga do que aqui fora. Ela tem que nascer na hora. A gente marcou o parto para o dia seguinte e ela nasceu bem. Se a gente não soubesse, nós iríamos pegar, levar para casa e ela poderia morrer em poucas horas", declarou.

"Ela é um milagre Bial. Ela tinha quase 100% de chance de óbito. Eu fiquei até com um pouco de vergonha de ser ator depois do que eu vi eles [médicos] fazendo com a minha filha. Isso que é profissão, não é brincadeira", afirmou.