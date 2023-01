Na UTI, Leticia Cazarré celebra os 07 meses de vida da filha: “Te amo!”

Leticia Cazarré publicou um registro da caçula, Maria Guilhermina, para celebrar o "mêsversário" da herdeira

O último sábado, 21, foi uma data muito importante para os papais da pequena Maria Guilhermina! Isso porque a herdeira de Leticia Cazarré (38) e Juliano Cazarré (42) completou 7 meses de vida.

Em sua conta no Instagram, a mamãe coruja aproveitou a data mais que especial para celebrar a vida da filha, que segue internada na UTI, para tratar uma condição rara no coração, conhecida como anomalia de Ebstein.

Leticia, dividiu com os seguidores fotos da pequena, acompanhada com uma linda declaração: "7 meses de doçura, 7 meses me ensinando a amar mais, a sofrer menos, a servir e a ser. 7 meses me levando para mais perto do céu. Te amo, Maria Guilhermina de Guadalupe. Obrigada por tudo!", escreveu na legenda dos registros.

Nos comentários, os seguidores celebraram com muita alegria o mêsversário de Maria: “Você inspira qualquer mãe, qualquer ser humano!”, declarou um. “Que riqueza meu Deus! Que Deus abençoe grandemente!”, disse outro. "Que coisa linda! Como não amar mesmo sem nunca tê- la visto pessoalmente? E como não admirar você letícia? Obrigada por compartilhar conosco sua luta! Nos inspira!”, afirmou uma terceira.

Maria Guilhermina é a herdeira mais nova de Leticia e Juliano Cazarré. O casal são pais de Vicente (12), Inácio (9), Gaspar (3) e Maria Madalena, de um 1 ano e 10 meses.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETÍCIA CAZARRÉ:

GUERREIRA!

Na última quarta-feira,18, Maria Guilhermina Cazarré, de apenas 06 meses, surgiu em um clique inédito ao lado da mamãe, Letícia Cazarré.

No hospital, a garotinha surgiu usando respirador para auxiliar na oxigenação. Desde que nasceu com uma cardiopatia rara, ela já passou por vários procedimentos médicos.

A pequena foi diagnosticada no nascimento com uma doença congênita rara no coração chamada Anomalia de Ebstein.