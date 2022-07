Juliano Cazarré revela quando descobriu a cardiopatia rara da filha caçula

Juliano Cazarré fala sobre a cirurgia no coração da filha recém-nascida: 'Ela é um milagre'

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 10h28

O ator Juliano Cazarré relembrou como foi descobrir que a filha caçula, Maria Guilhermina, tem uma cardiopatia congênita rara, chamada de Anomalia de Ebstein. A menina passou por uma cirurgia logo após o nascimento e ficou alguns dias na UTI. Agora, ela já está no quarto do hospital ao lado da mãe, Leticia Cazarré. Em participação no programa Conversa com Bial, ele relembrou como descobriram o problema com a saúde da filha.

"Maria Guilhermina foi muito aguardada. Foi uma festa minha e da Letícia quando a gente soube que vinha a nossa segunda menininha. A casa ia ficar com três meninos e duas meninas, uma alegria só. E aí com 24 semanas a gente soube que ela ia ter essa anomalia no coração. Uma anomalia congênita chamada Anomalia de Ebstein", disse ele.

Então, o ator relembrou o parto agendado. "A Letícia marcou um exame e finalmente falaram o que a gente mais temia e disseram que ela estava correndo mais risco dentro da barriga do que aqui fora. Ela tem que nascer na hora. A gente marcou o parto para o dia seguinte e ela nasceu bem. Se a gente não soubesse, nós iríamos pegar, levar para casa e ela poderia morrer em poucas horas", declarou.

Por fim, o artista contou sobre a filha. "Ela é um milagre Bial. Ela tinha quase 100% de chance de óbito. Eu fiquei até com um pouco de vergonha de ser ator depois do que eu vi eles [médicos] fazendo com a minha filha. Isso que é profissão, não é brincadeira", afirmou.

Esposa de Juliano Cazarré já mostrou fotos da filha recém-nascida:

