Letícia Cazarré fala sobre o primeiro mês da filha na UTI: ''Nunca imaginei passar por isso''

A esposa do ator Juliano Cazarré (42), Leticia Cazarré (38) usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 22, para fazer um desabafo sobre o primeiro mês com a filha no hospital.

Maria Guilhermina de Guadalupe, sua quinta filha com o intérprete do peão Alcides em Pantanal, nasceu no dia 21 de junho com uma cardiopatia rara, a Anomalia de Ebstein, e precisou passar por uma cirurgia no coração. A pequena segue internada em um hospital em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, Letícia fez uma reflexão sobre o período com a herdeira, comentando sobre os momentos difíceis após a descoberta da doença.

"Um mês no hospital. Um mês! A maior parte dele, dentro de uma UTI neonatal. Nunca imaginei passar por isso. E, contudo, aqui estou. Ou melhor, estamos. Maria Guilhermina tem sido minha companhia, meu norte, meu maior exemplo. Foi ela, e não eu, quem ficou com a pior parte desta jornada. Uma pequena recém-chegada à vida e imediatamente levada dos braços dos pais para o centro cirúrgico. Teve o peitinho aberto e o coração, consertado. Ao invés de voltar para mim, teve como colo um berço mecânico, cheio de fios, apitos e canos ligados direto em seu frágil corpinho", começou escrevendo.

"Quando a vimos pela segunda vez, sua aparência já era bem diferente. Inchada, sedada, lutando pela vida. O que pode uma mãe fazer ao ver sua filha assim, a não ser ajoelhar-se e rezar? Pedir a Deus que a proteja, que a cure e que diminua o seu sofrimento. E, então, ficar de pé ao seu lado, que é o que ela merece", continuou.

Ao finalizar, Letícia falou sobre estar longe dos outros quatro herdeiros, Vicente (11), Inácio (9), Gaspar (3) e Maria Madalena (1), e a maternidade. "Enquanto isso, longe dos meus olhos e braços ficaram os outros quatro filhos. Uma distância que tampouco poderia imaginar, mas que a vida me convidou a enfrentar, por amor. Coração dividido, mas dilatado! E tudo vai ganhando um sentido maior. O chamado à maternidade é radical, vocação divina na terra, e por isso mesmo, não pode ser atendido pela metade. É preciso entregar-se de corpo e alma. Estar disposta a amar e a sofrer na mesma medida, porque não existe amor sem sacrifício. Hoje, mais do que nunca, posso dizer com São Paulo: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta".

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de carinho para a família. "Com Deus e Nossa Senhora tudo vai dar certo. Eles estão juntos de vocês. Força e Fé", "Que a mão poderosa do nosso Deus cure por completo a sua filha", "Que Deus fortaleça a sua família e que a pequenina se recupere rapidamente".

Leticia Cazarré celebra primeiro mês de vida da filha

A filha mais nova de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, a pequena Maria Guilhermina, completou seu primeiro mês de vida e ganhou declaração da mamãe na web: "Um mês da aventura mais impressionante: Maria Guilhermina de Guadalupe! Obrigada, meu Deus! Quanta riqueza, quantos ensinamentos, quanto amor a mais passou a caber nos nossos corações graças a ela! Que a virgencita de Guadalupe sempre te guarde, abençoe e ilumine, minha filha muito amada", disse ela.

