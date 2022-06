Bruno Cardoso celebra segundo mesversário da filha: ''Maior amor do mundo''

Pai-coruja! Bruno Cardoso mostra os detalhes da festinha do segundo mesversário de Duda

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 15h19

Bruno Cardoso (41) é papai há dois meses. E, é oficialmente babão desde então!

Inclusive, nesta terça-feira, 14, o cantor decidiu prestar uma homenagem ao segundo mesversário de Maria Eduarda.

Em seu Instagram, ele mostrou detalhes da festinha com tema de bichinhos que fez para celebrar a vida da pequena.

O integrante do grupo Sorriso Maroto publicou um registro no qual apareceu com a bebê no colo atrás da mesa do bolo toda decorada.

“Filha, tá tudo preparado pra cantarmos parabéns pra você… Xi, dormiu!”, riu ao dar início a legenda do post.

Ao final, o marido de Isabella Bruno se declarou para a herdeira: “2 meses do maior amor do mundo. Parabéns, meu amor!”, desejou.

Em poucos minutos, os internautas haviam lotado o clique de amores. “Lindos”, disse um. “Uma princesa”, se derreteu outra. “Quanta fofura”, apontou um terceiro. “Não dou conta”, admitiu mais uma.

Veja a imagem da celebração do segundo mesversário da herdeira de Bruno Cardoso: