Bruna Biancardi fala sobre a sua rotina com Mavie: "Tô devendo"

Sumida das redes sociais, Bruna Biancardi fala um pouco sobre a sua rotina com Mavie, sua filha recém-nascida; confira!

A influenciadora digital Bruna Biancardi está curtindo muito o primeiro mês com sua filha recém-nascida, Mavie. No entanto, os cuidados com a bebê, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, está tomando boa parte do seu tempo.

Sumida das redes sociais, a nova mamãe do pedaço surgiu nos stories de seu Instagram nesta sexta-feira, 27, para falar sobre o seu sumiço. "Gente, eu sei que eu tô devendo, tô sumida, mas é por motivos de que a rotina está maluca", iniciou Bruna.

Em seguida, ela contou como está sendo a sua rotina atarefada. "Na verdade, é um looping, a rotina. Dar de mama, troca a fralda, dorme, acorda, dar de mamar, troca a fralda, dorme. Ai nesses intervalos eu faço alguma coisa, trabalho, tomo um banho", relatou.

Ao finalizar, Bruna falou sobre o seu estado e disse que pretende retomar sua participação nas redes sociais. "Eu tô sempre acaba, não apareço aqui. Mas amanhã eu apareço aqui e tento mostrar um pouquinho mais da minha rotina com ela. Vou tentar, mas não prometo nada", disse a influenciadora.

Em seguida, a mãezona surgiu com Mavie em uma consulta no pediatra. A pequena surgiu com um macacão de crochê enquanto a influenciadora apostou em um look confortável todo verde. As duas posaram juntinhas enquanto esperavam pelo atendimento.

Confira os registros:

Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi lamenta a morte da fotógrafa dos famosos

Mais cedo nesta sexta-feira, 27, a influenciadora Bruna Biancardi se despediu da fotógrafa dos famosos, Ingryd Alves, que faleceu aos 28 anos após sofrer um mal súbito. A profissional foi responsável foi fotografar o ensaio newborn de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna.

Através de seus stories do Instagram, a influencer fez questão de agradecer publicamente pelo carinho da fotógrafa com sua família durante as fotos, que foram feitas na semana passada. "Hoje nos deparamos com a triste e inesperada notícia do falecimento da Ingrid Alves, que fez as fotos do newborn da Mavie na semana passada. Quero deixar aqui os nossos sinceros sentimentos a família, amigos e colaboradores do estúdio" iniciou.

"Conheci a Ingrid no nascimento da Marina e aqui em casa. Durante as fotos, pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, trocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado para não chorar, não acordar… Tanto detalhista com as fotos. Que Deus te receba e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial que guardaremos para sempre. Você está nas minhas orações”, finalizou.

Clique aqui e confira a homenagem!