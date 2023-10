Bruna Biancardi lamenta a morte da fotógrafa que fez ensaio da filha, Mavie

Bruna Biancardi revela que a fotógrafa que faleceu aos 28 anos fez um ensaio fotográfico com ela, Neymar Jr e Mavie na semana passada

A influenciadora digital Bruna Biancardi fez uma declaração de despedida para a fotógrafa Ingryd Alves, que faleceu aos 28 anos após sofrer um mal súbito. Ela foi a responsável foi fotografar o ensaio newborn de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna. Agora, a influencer fez questão de agradecer publicamente pelo carinho da fotógrafa com sua família durante as fotos, que foram feitas na semana passada.

Nos stories do Instagram, Biancardi exibiu uma das fotos feitas por Ingryd e falou sobre o quanto ela foi atenciosa com sua filha na hora do ensaio.

"Hoje nos deparamos com a triste e inesperada notícia do falecimento da Ingrid Alves, que fez as fotos do newborn da Mavie na semana passada. Quero deixar aqui os nossos sinceros sentimentos a família, amigos e colaboradores do estúdio. Conheci a Ingrid no nascimento da Marina e aqui em casa. Durante as fotos, pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, trocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado para não chorar, não acordar… Tanto detalhista com as fotos. Que Deus te receba e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial que guardaremos para sempre. Você está nas minhas orações”, afirmou ela.

O que a família falou sobre a morte precoce de Ingryd Alves?

A morte da fotógrafa Ingryd Alves foi anunciada por sua família nas redes sociais na quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Eles informaram que ela sofreu um mal súbito e os médicos tentaram reanimá-la, mas não foi possível e ela veio à óbito.

Ela tinha 28 anos de idade e foi a responsável por fotografar o ensaio newborn de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi.

"Estamos em luto! É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Ingryd Alves Silvestrone. Por volta das 5 horas da manhã da data de hoje, a Ingryd teve um mal súbito e, apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu. Hoje o céu ganha mais uma estrela, a mais bonita, a mais cor de rosa! Nossa amada Ingryd Alves, mãe, esposa, filha, irmã, sobrinha, prima, amiga querida e amada. Seu sonho era ser reconhecida internacionalmente, transformando vidas por onde passava, e ela conseguiu", escreveram.

"Temos certeza que a Ingryd foi muito feliz e amada até o último segundo. Ela mudou nossa vida e mudou várias histórias. Temos certeza que ela continuará cuidando de todos lá em cima, como sempre fez. Nesse momento nos resta apenas crer na vontade de Deus. Pedimos apenas respeito pela dor da família e amigos próximos e muita oração para que ela possa descansar em paz", finalizaram.