Bianca Andrade se derrete ao mostrar o filho falando sua primeira palavra

O pequeno Cris, de um aninho, filho de Bianca Andrade (27) e Fred (33), surpreendeu os papais e a web ao pronunciar sua primeira palavra!

A influenciadora digital compartilhou um vídeo em que o bebê aparece no colo de um amigo, que brincava com ele, apontando para as roupas do closet da mãe e chamando os looks de "brega", repetidamente.

O garotinho, então, divertiu e deixou a empresária e seu amigo de queixo caído ao repetir a palavra "brega". “Ah não! Não, não, não! A primeira palavra do meu filho foi brega. Ah, meu filho, que lindo!”, brincou a empresária no momento em que filmava.

"Ah não, gente! A primeira palavra do meu filho foi brega", comentou Boca Rosa em vídeo compartilhado na página Gossip do Dia, no Instagram. Os seguidores, inclusive, destacaram que também ouviram o bebê falar "papai".

Vale destacar que Bianca e Fred não estão mais juntos. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em abril deste ano.

Cris esbanja fofura em vídeo com Bianca Andrade

Bianca Andrade explodiu o fofurômetro recentemente ao compartilhar um vídeo de derreter o coração do filho, Cris, durante um momento de carência do bebê. No colo da mamãe, o pequeno exibiu toda a sua beleza e fofura ao deitar a cabecinha no ombro da influenciadora enquanto ela conversava. "Sobre ser mãe de um canceriano", escreveu ela na legenda. A empresária ainda brincou: "Diga que você é canceriano com ascendente em peixes sem dizer nada".

