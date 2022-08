Filho de Bianca Andrade esbanja fofura em momento de carência

Bianca Andrade flagrou uma cena de pura fofura do filho, Cris, e derreteu o coração dos fãs ao dividir o vídeo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 15h49

O fofurômetro explodiu! Bianca Andrade (27) compartilhou um vídeo de derreter o coração do filho, Cris (1), durante um momento de carência do bebê.

No colo da mamãe, o pequeno exibiu toda a sua beleza e fofura ao deitar a cabecinha no ombro da influenciadora enquanto ela conversava. "Sobre ser mãe de um canceriano", escreveu ela na legenda.

Já na legenda do próprio vídeo, a empresária brincou: "Diga que você é canceriano com ascendente em peixes sem dizer nada".

Os amigos e fãs da família lotaram os comentários de elogios. "Ownn que fofuraa", "O baby mais lindo desse mundo", "Não dou conta tanta fofura", "Como faz pra não apertar todinho?", dispararam eles.

SOLTEIRA, BIANCA ANDRADE DESABAFA SOBRE FLERTES

Solteira desde o fim do relacionamento com o youtuber Fred (32), a influenciadora digital Bianca Andrade usou as redes sociais para fazer um desabafo. A empresária se mostrou indignada ao falar que todas as pessoas com quem tenta flertar têm agido da mesma forma.

