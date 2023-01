Bianca Andrade fala sobre maternidade: "Se permita continuar vivendo"

Bianca Andrade postou um textão nas redes sociais sobre maternidade e culpa

Bianca Andrade (28) publicou um longo texto nas redes sociais, em que desabafa sobre maternidade e culpa, além de aconselhar suas seguidoras sobre a questão.

"Se permita continuar vivendo", escreveu a empresária, que viajou recentemente para Europa com Juliette (33).

"Viajar é enriquecedor, ainda mais quando você volta e tem esse sorrisão te esperando cheio de amor pra dar", começou a Bianca na legenda das fotos em que aparece sorridente com o filho.

"Nossos filhos querem ver a gente feliz, radiante, sonhando, realizando. Não são eles que nos julgam caso a gente decida continuar vivendo nossas vontades mesmo pós maternidade. Pelo contrário", disse.

"Quanto mais felizes somos, mais saudáveis serão nossos filhos. Em todos os aspectos. Essa culpa toda que a gente sente é reflexo de uma sociedade machista que se inquieta vendo uma mãe livre e corajosa. Por que tem que ter coragem, viu? E saúde mental também", acrescentou.

Em seguida, Bianca comentou sobre a cobrança em cima das mulheres: "Então, que a gente se questione SEMPRE. De onde vem essa culpa? O que mais nos sobrecarrega? Uma noite sem dormir com o seu bebê ou ouvir comentários de pessoas que não são responsáveis pelo seu filho se metendo no que você deveria ou não fazer? Aposto que a resposta é a segunda", completou.

"Então, que você se esforce para ser a melhor mãe que conseguir, mas também se permita continuar vivendo, caso tenha o privilégio de uma rede de apoio de confiança, claro. Viaje, sorria, trabalhe, dance, VIVA! Existe a possibilidade de você fazer tudo isso, sendo uma mãezona!! Nossos filhos agradecem e a gente também. Acredite", concluiu.

