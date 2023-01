Bianca Andrade e Juliette vão juntas à Paris depois esticar viagem

Empresária Bianca Andrade e vencedora do BBB Juliette estavam em Courchevel junto de Anitta, Lexa e Gabi Lopes

A empresária Bianca Andrade (28), também conhecida como Boca Rosa, está acompanhada da vencedora do Big Brother Brasil Juliette (33) para esticar um pouco mais a viagem que estão fazendo pela Europa! Antes, estavam em Courchevel, nos Alpes Franceses, acompanhadas de Anitta (29), Lexa (27) e Gabi Lopes (28), mas agora partiram para Paris.

Em seu perfil oficial no Instagram, a advogada mostrou alguns detalhes do hotel luxuoso que vão ficar hospedadas, o Shangri-La Paris, onde as diárias podem chegar até R$12 mil. O quarto ainda conta com uma varanda chique, onde as amigas tomaram champagne, com vista para a Torre Eiffel.

“Eu vou dizer uma coisa. Eu estou emocionada aqui. Deus é muito bom comigo. É muito bom com a gente. A gente está tão feliz que parece que estamos em um sonho", refletiu Juliette, enquanto Bianca completava ao fundo: "Deus permite que algumas coisas difíceis aconteçam para que a gente valorize isso mais ainda", disse.

JULIETTE ESTÁ SOLTEIRÍSSIMA NA PISTA

A vencedora do BBB 21 está solteira desde o fim do namoro com Daniel Trovejani, sócio e ex-namorado de Anitta. O relacionamento seguiu por muito tempo longe dos holofotes e eles ficaram juntos desde meados do ano passado.

Desde o fim do affair, Juliette tem saído em busca de muita diversão, no entanto tem encontrado uma barreira. Em entrevista ao podcast Quem Pod, Pod, ela confessou que os homens ficam com vergonha de iniciar uma paquera.

"Tem que ser muito corajoso. Eles têm muito medo. Eu sempre fui de paquerar, de chegar, mas depois que eu saí do programa, eu acho que fiquei com quatro, cinco. Estou fraca, tenho vergonha disso. Fiquei com alguns famosos e alguns anônimos", contou.

Além disso, a ex-BBB disse que os rapazes acabam se assustando com a repercussão que o romance pode tomar na mídia. "Eu paquerei pouco, os homens têm um pouco de medo. Quando eles não querem fama, eles têm medo da proporção porque os meus fãs vão de um jeito [saber tudo da pessoa]. Tudo que você já fez de errado, ressurge. Para querer, tem que querer muito", afirmou.