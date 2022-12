Juliette Freire estaria vivendo affair com irmão de cantor, diz jornal

Novo amor?! A ex-BBB Juliette Freire estaria conhecendo melhor o irmão de um cantor famoso durante o final de ano

A ex-BBB Juliette Freire pode estar conhecendo melhor um novo affair! De acordo com o Jornal Extra, a estrela está em clima de romance com Lucas Silva, que é irmão do cantor Silva. Os dois estão em Maracaípe, em Pernambuco, e foram vistos lado a lado na plateia de um show de Silva na região.

Vale lembrar que Juliette e Lucas não posaram juntos ainda e nem se pronunciaram sobre os rumores de affair. Lucas Silva é empresário e compositor. Ele tem 39 anos e é pai de um menino.

A ex-BBB é muito discreta com a sua vida pessoal. Desde que venceu o Big Brother Brasil, ela nunca assumiu um relacionamento.

Atualmente, o cantor Silva vive um romance com o dermatologista Thales Bretas, que é o viúvo do humorista Paulo Gustavo.

Juliette Freire sofre queimadura com água-viva

A cantora Juliette estava em uma praia em João Pessoa, na Paraíba, quando sofreu uma queimadura de água viva na última semana do ano. Nas redes sociais, ela contou o que aconteceu. “Vocês não sabem da maior. A gente foi tirar umas fotos, eu fui pra beirinha da água e uma água-viva pegou no meu pé. A sorte é que foi só no dedinho, não queimou muito. Mas pense numa dor, nunca tinha me queimado. Ai, Jesus, ai, meu Deus. Ninguém acredita. Foi pouco e ela era bem pequenininha, mas se fosse grande, eu ia ficar só com a queimadura”, disse Juliette.

“Aí, um (diz) ‘bota xixi, tem que mijar em cima’, e eles parados, tudo parado. Aí, um fazia ‘bota vinagre’, o outro ‘leite’, o outro ‘clara de ovo’, o outro ‘cerveja'. E eu ‘pega ali alguma coisa, pelo amor de Deus’ e o negócio queimando. Aí, só água gelada que aliviou. Dizem que vinagre é melhor. Enfim, botei tudo o que apareceu na hora. Na hora, a pessoa lá na praia ia mijar em cima como? Eu mesma? Mijar nas calças? Não, tô fora", falou.