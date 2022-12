Juliette sofre queimadura de água-viva: "Uma dor"

Juliette contou ainda como fez para parar a queimação, que geralmente só é aliviada com urina no local

A cantora Juliette (33) curtia alguns dias de descanso em uma praia de João Pessoa, no estado da Paraíba, quando sofreu uma queimadura de água-viva no pé nesta quarta-feira, 28.

Em seu perfil no Instagram, ela contou sobre o ocorrido. “Vocês não sabem da maior. A gente foi tirar umas fotos, eu fui pra beirinha da água e uma água-viva pegou no meu pé. A sorte é que foi só no dedinho, não queimou muito. Mas pense numa dor, nunca tinha me queimado. Ai, Jesus, ai, meu Deus. Ninguém acredita. Foi pouco e ela era bem pequenininha, mas se fosse grande, eu ia ficar só com a queimadura”, disse Juliette.

A ex-BBB relembrou como foi fazer com que a queimação parasse. “Aí, um (diz) ‘bota xixi, tem que mijar em cima’, e eles parados, tudo parado. Aí, um fazia ‘bota vinagre’, o outro ‘leite’, o outro ‘clara de ovo’, o outro ‘cerveja'. E eu ‘pega ali alguma coisa, pelo amor de Deus’ e o negócio queimando. Aí, só água gelada que aliviou. Dizem que vinagre é melhor. Enfim, botei tudo o que apareceu na hora. Na hora, a pessoa lá na praia ia mijar em cima como? Eu mesma? Mijar nas calças? Não, tô fora", falou.

Juliette Freire diz que presenteou tio morador de rua: ‘Dei uma casa para ele’

Cada vez mais milionária desde que foi campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire revelou para seus seguidores como tem gastado e gerido seu dinheiro desde que saiu do reality show de confinamento da Globo.

Em entrevista para o jornal Extra, Juliette detalhou que conseguiu transformar completamente a vida de seu tio, que era morador de rua. “Dei moradia e plano de saúde para eles, educação para todos os meus sobrinhos… Não ia gastar milhares de reais num bem de luxo se eu tinha um tio que morava na rua. Dei uma casa pra ele”, explicou.