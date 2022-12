De biquíni amarelo, Juliette coloca bumbum para cima ao tomar sol

Ex-BBB Juliette chamou a atenção ao surgir renovando o bronzeado de biquíni amarelo

A ex-BBB Juliette Freire (33) deu um show de beleza em seus stories no Instagram ao compartilhar alguns registros curtindo um dia de sol nesta terça-feira, 27.

Nos cliques, a cantora apareceu usando um biquíni amarelo fininho e chamou a atenção ao surgir renovando o bronzeado de costas.

Deitada de bumbum para cima, Juliette impressionou ao ostentar seu corpaço escultural com muita beleza e classe.

"Bom dia", desejou a famosa ao contar que já havia colocado o biquíni logo de manhã sem ao menos o sol ter aparecido. Por sorte, ela conseguiu curtir o calor.

Ainda recentemente, a campeã do BBB 21 arrancou elogios ao aparecer usando um biquíni preto bem fininho. Na água, ela roubou a cena com suas curvas torneadas.

Veja as fotos de Juliette de biquíni amarelo:

Ex-BBB Juliette Freire mostra detalhes de sua mansão

A ex-BBB Juliette Freire agitou as redes sociais ao mostrar uma parte da decoração de sua mansão. Ela compartilhou como é a decoração da área de leitura de sua casa e também uma parte do hall com pé direito alto.

Nos stories do Instagram, Juliette exibiu sua estante de livros, a poltrona com apoio para os pés e também o hall com janelas e vista para o exterior da casa.

“À noite, parece que tem um buraco na parede. O sol entra aqui”, disse ela sobre as janelas. Então, Juliette também mostrou uma nova obra de arte que comprou para colocar na parede atrás do sofá.

