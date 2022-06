Ex-BBB Juliette Freire mostra detalhes de sua mansão

Ex-BBB Juliette Freire revela como é a decoração de uma parte da área social de sua mansão

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 16h21

A ex-BBB Juliette Freire agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 15/06, ao mostrar uma parte da decoração de sua mansão. Ela compartilhou como é a decoração da área de leitura de sua casa e também uma parte do hall com pé direito alto.

Nos stories do Instagram, Juliette exibiu sua estante de livros, a poltrona com apoio para os pés e também o hall com janelas e vista para o exterior da casa.

“À noite, parece que tem um buraco na parede. O sol entra aqui”, disse ela sobre as janelas. Então, Juliette também mostrou uma nova obra de arte que comprou para colocar na parede atrás do sofá.

Fotos da mansão de Juliette Freire:

Juliette Freire rebate haters sobre seu sotaque

Juliette Freire rebateu os comentários criticando o seu sotaque nordestino. Apesar das ofensas, a campeã do BBB 21 revelou em seus stories que não se deixa abalar com os comentários: “Eu não fico triste. Uns eu fico rindo e outros eu fico irritada mesmo, principalmente com os xenofóbicos”.

A artista falou que recebe mensagens em que os haters pedem para ela neutralizar seu sotaque nordestino. A advogada ainda contou que faria uma live para expor os comentários maldosos que recebe e conversar com os seguidores sobre o assunto. "Vou explicar para vocês o quanto isso ainda é forte, o quanto isso é enraizado e naturalizado na nossa sociedade para vocês entenderem o que acontece", contou.

Juliette ainda mandou um recado para os donos dos comentários maldosos: “Vão escutar sotaque nordestino em publicidade, em grandes publicidades, sim. Porque nós somos múltiplos, nós [nordestinos] consumimos outros tipos de música além de forró, além da nossa cultura tão bonita a gente canta rock, rap, funk, hip-hop... Tudo também sabia? Então beijos de luz, vai escutar sim”.