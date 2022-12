De biquíni fininho, Juliette rouba a cena em cenário paradisíaco com beleza: ''Sereia''

Ex-BBB Juliette surgiu deslumbrante em fotos de biquíni na natureza e chamou a atenção com corpaço escultural

A ex-BBB Juliette Freire (33) deu um show de beleza e boa forma ao recordar fotos tiradas em um dia ensolarado curtindo uma água cristalina em meio à natureza. Nesta quinta-feira, 08, a artista aproveitou o clima de tbt na rede social e compartilhou os cliques deslumbrantes.

Nos registros, a cantora apareceu usando um biquíni preto fininho e chamou a atenção ao ostentar seu corpaço escultural com naturalidade.

Fazendo poses, ela esbanjou beleza e se destacou no cenário paradisíaco. "Reconectar: conectar novamente, estabelecer uma nova conexão, união ou ligação, entre uma coisa e outra. Com boas energias, com sentimentos e pessoas reais… Não há paz maior que essa", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, a ex-BBB logo recebeu uma chuva de elogios. "Tão linda! Tão maravilhosa! Tão perfeita", enalteceram os internautas. "Sereia", definiram outros.

Juliette esbanja beleza em fotos de biquíni:

Ex-BBB Juliette Freire mostra detalhes de sua mansão

A ex-BBB Juliette Freire agitou as redes sociais ao mostrar uma parte da decoração de sua mansão. Ela compartilhou como é a decoração da área de leitura de sua casa e também uma parte do hall com pé direito alto.

Nos stories do Instagram, Juliette exibiu sua estante de livros, a poltrona com apoio para os pés e também o hall com janelas e vista para o exterior da casa.

“À noite, parece que tem um buraco na parede. O sol entra aqui”, disse ela sobre as janelas. Então, Juliette também mostrou uma nova obra de arte que comprou para colocar na parede atrás do sofá.

