BBB 23: Ex-marido de Boca Rosa, Fred diz que é competitivo

Fred é confirmado no Camarote do BBB 23: 'É o maior desafio da minha vida'

Ex-marido da influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa – que já participou do BBB -, Bruno Carneiro Nunes, o Fred, está no BBB 23! Ele foi anunciado como participante do reality show nesta quinta-feira, 12, no intervalo da programação da Globo. Em sua divulgação, ele contou que é competitivo e está pronto para os desafios do programa. “Eu sou muito competitivo, e estou entrando para o paraíso. Sem sombra de dúvida é o maior desafio da minha vida”, afirmou ele.

Fred tem 33 anos, é jornalista, apresentador e influenciador digital. Ele está solteiro desde o fim do relacionamento com a influencer e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, com quem tem um filho, Cris.

Ele já foi vendedor de doces, passeador de cachorro, auxiliar administrativo, ator, repórter de rádio, gandula de tênis e instrutor de informática para idosos. Ele tentou ser jogador de futebol, mas decidiu ir cursar jornalismo.

Ele é apaixonado por tênis e gosta de se vestir bem. “Eu tenho a cabeça muito aberta para todas as formas de pensar”, disse ele. O rapaz diz que gosta de fofoca que não prejudica ninguém e o seu defeito é ser teimoso. Por fim, Fred contou que é fã do BBB e está pronto para o jogo.

Nas redes sociais, Fred deixou um vídeo pronto para ser divulgado no dia do anúncio da lista do BBB. Nas imagens, ele contou um pouco sobre quem ele é.