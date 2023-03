Bianca Andrade enche a web de fofura ao posar para fotos com o filho Cris

A influenciadora Bianca Andrade compartilhou fotos ao lado do filho Cris e recebeu chuva de elogios de seus seguidores

Nesta segunda-feira, 6, Bianca Andrade começou a semana encantando seus seguidores ao compartilhar fotos com o filho Cris.

Nas selfies compartilhadas em seu Instagram, Bianca surgia vestindo um moletom preto com o filho fruto do seu relacionamento com Fred Desimpedidos ao seu lado. O pequeno Cris usava um casaco cinza.

“Passando com meu mozão pra te desejar uma boa semana com notícias boas, muita proteção e foco nos seus sonhos! Vai ser lindo! Ou melhor, bora fazer ser lindo”, escreveu a mãe coruja na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Nos comentários, a esposa de MC Guimê (que está confinado no BBB 23 junto a Fred), Lexa comentou: “LINDOS”. E a influenciadora respondeu: “Titia tem que conhecer o Guduguinho”.

Os fãs da empresária também adoraram as fotos de mãe e filho e rasgaram elogios nos comentários! “Sou apaixonada”, escreveu uma seguidora. E outra fã brincou: “O dono da Boca Rosa Company e uma fã”.

Eita!

Na casa mais vigiada do Brasil, o pai de Cris está envolvido em confusões. Após a formação do Paredão neste domingo, 5, Fred se envolveu em mais um desentendimento com Ricardo.

O influenciador e o biomédico já haviam brigado sobre uma aliança de Ricardo com o já eliminado Gustavo, e voltaram a brigar por conta das indicações ao Paredão.