BBB 23: Ricardo e Fred brigam após formação do paredão: "Você é uma piada"

Discussão aconteceu após Ricardo ser questionado sobre proximidade com adversários do grupo no jogo

Após Fred questionar brothers pelos votos em Larissa na formação do paredão, a professora de Educação Física abordou Ricardo no quarto Deserto.

A sister se incomodou com uma fala do biomédico no papo com Gabriel Santana, Sarah Aline e Marvvila.

Fred argumentou que Ricardo entrou na conversa para justificar um posicionamento próprio, quando o debate era sobre os votos combinados em grupo.

Em contrapartida, Ricardo disse que entrou no papo por acreditar ter ouvido seu nome. O jornalista falou que o grupo desconfia dele por conta de atitudes do brother, e os ânimos se alteraram.

Ricardo e Fred discutiram sobre prioridades no jogo

"A partir do momento que você foi para o VIP da Sarah, você não foi a mesma coisa. Eu ainda falei pra você: 'Facinho, você se afastou demais, você tá do lado de lá'. E toda hora a gente começou a desconfiar das suas atitudes", disse Fred.

Na discussão, o líder levantou novamente o acordo entre Ricardo e Gustavo de não trocarem votos nas primeiras semanas do jogo.

O biomédico, então, argumentou que Fred também tem suas proximidades no grupo adversário, e disse abertamente que não vota em alguns brothers.

"As suas alianças no outro quarto, você já falou que você tinha. Qual é o problema? Por relação pode, por jogo não pode? Por afeto é bonitinho, por game é maldoso", apontou Ricardo.

A discussão continuou, e Fred afirma que Ricardo expôs os moradores do quarto Deserto aos votos dos adversários, por conta do acordo com Gustavo.

Em seguida, o jornalista disse que ex-brothers podem ter sido eliminados por culpa do biomédico. "Você é uma piada, mano. Quem foi no Paredão foi por minha causa?", Ricardo respondeu.

"Você estava tomando um monte de alvo, por que você não ia pro Paredão? Você tinha um acordo sujo lá do outro lado. Você vai ver quem vai rir por último", disse Fred.