BBB 23: Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline disputam o oitavo paredão

Saiba como foi a formação do oitavo paredão do BBB 23, que é disputado por Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline e terá eliminação na terça-feira, 7

Na noite deste domingo, 5, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do oitavo paredão da temporada. A berlinda é disputada por Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline e uma delas será eliminada na noite de terça-feira, 7. Saiba como foi a formação do paredão :

Key Alves já estava emparedada por causa do Big Fone, que foi atendido por MC Guimê na semana passada. No início da edição ao vivo, MC Guimê, que é o Anjo da semana, deu a imunidade para Bruna Griphao.

O líder Fred decidiu indicar Sarah Aline ao paredão. “O meu critério para a indicação hoje é a Sarah por conta da movimentação do jogo e é uma pessoa nova que vai para o paredão. Em uma eventual formação do paredão, eu acho importante a presença dela. Pelas minhas contas, eu acabo protegendo uma pessoa que eu tenho um carinho aqui dentro”, disse ele.

Logo depois, o apresentador dividiu a casa em dois grupos: Grupo Amarelo: Cara de Sapato, Amanda, Larissa, Cezar Black, Gabriel Santana e Marvvila. Grupo Azul: Aline Wirley, Ricardo, MC Guimê, Bruna Griphao, Domitila, Key Alves. Cada um dos grupos foi mandado para um dos quartos e teve que votar entre as pessoas que estavam dentro do próprio quarto.

Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que era o poder do caminho, e ela pode escolher de qual quarto ela quis fazer parte para a votação. Ela escolheu ir para o quarto amarelo.

Assim, duas pessoas foram escolhidas para o paredão. No Grupo Amarelo houve um empate entre Marvvila e Larissa e o líder Fred precisou desempatar e decidiu mandar Marvvila para o paredão. No Grupo Azul, a mais votada foi a Domitila.

Então, o apresentador revelou que Cezar Black tinha o poder de indicar uma pessoa para o paredão porque ele foi salvo do paredão com o segundo toque do Big Fone na semana. Cezar decidiu indicar MC Guimê ao paredão. Assim, a formação do paredão contou com cinco pessoas: Key Alves, Sarah Aline, Marvvila, Domitila e MC Guimê. Por fim, os participantes fizeram a prova bate-volta e MC Guimê e Marvvila escaparam.

Saiba quem votou em quem:

Sarah Aline votou em Larissa

Marvvila votou em Amanda

Amanda votou em Marvvila

Larissa votou em Marvvila

Gabriel Santana votou em Larissa

Cara de Sapato votou em Marvvila

Cezar Black votou em Larissa

Domitila votou em MC Guimê

Ricardo votou em Domitila

Key Alves votou em MC Guimê

Aline Wirley votou em Domitila

Bruna Griphao votou em Domitila

MC Guimê votou em Domitila