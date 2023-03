BBB 23: Fred e Ricardo discutem sobre prioridades no jogo: "Você vai começar a pagar por isso agora"

Embate entre Fred e Ricardo aconteceu durante a tarde deste sábado, 04

No quarto Deserto, os brothers discutiram. Aliados, eles não concordam com o pensamento de Ricardo, que diz ter Sarah Aline, do outro grupo, como prioridade no jogo.

"Sua parada com a Sarah é genuína e eu não posso julgar isso. Só que fica uma situação, Facinho, desculpa, mas você está numa situação que é completamente diferente de todo mundo aqui", observou Cara de Sapato.

Ricardo disse para todos do quarto que esse é o seu jogo e na conversa, revelou que tinha acordo com Gustavo de não votarem um no outro.

O grupo acha, então que ele errou em não falar isso pra eles e que isso pode ter mudado várias votações passadas.

Fred não concordou com a postura do biomédico e se exaltou: "Você é um jogador. Isso é 'sabonetar'. 'Sabonetão'. 'Sabonetava' lá e 'sabonetava' aqui. A gente tinha acordo entre nós, mano. Você tinha vínculo lá que o cara te defendia. Mano, parabéns, você vai começar a pagar por isso agora".

A discussão rolou solta no cômodo e o jornalista disse que Ricardo foi traíra com o grupo, mas ele discorda: "Eu assumo meus BOs, mano. Eu nunca deixei de votar em ninguém aqui com o grupo".

No quarto do líder, Fred conversou com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa sobre a sua indicação ao paredão de domingo.

O influencer pensa em puxar Sarah Aline para a berlinda caso não consiga seguir a estratégia para Key Alves deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Inicialmente, o influencer afirma precisar que um confinado do quarto deserto atenda ao Big Fone e tire a jogadora de vôlei da berlinda.

Dessa forma, ele conseguiria indicá-la direto ao paredão, sem direito ao Bate-Volta. Caso não seja possível e ela escape do paredão, ele pensa em indicar a psicóloga.