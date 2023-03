BBB 23: MC Guimê abre o jogo com Cara de Sapato: "Temos um embate"

MC Guimê falou sobre prioridades no jogo com Cara de Sapato e Ricardo

Em uma conversa entre MC Guimê, Ricardo e Cara de Sapato, o cantor comentou com o lutador que vai chegar um momento do jogo em que eles precisarão votar de uma forma "cada um por si".

“Tu é meu irmão, eu te amo, quero levar a tua amizade pra sempre. Mas eu e você temos um embate de jogo, porque querendo ou não, você acreditava muito num cara que era meu maior adversário aqui dentro. Pode ser que um dia eu priorize o Fredinho do que você”, disse Guimê.

Cara de Sapato diz que "pode ser" e que é algo normal no jogo. “Não é sobre desrespeitar ou não gostar, mas é que o jogo está chegando nessa situação. Vai acontecer isso”, acrescenta o cantor.

O cantor afirma que Cara de Sapato "fechava" com Gustavo e não com ele. “Chegou um momento em que você acreditou mais nele do que em mim”, lembra o MC.

Ricardo, então, afirma que, se precisar votar entre Sarah Aline e Cara de Sapato, ele prefere proteger a psicóloga, que segundo ele, é uma pessoa que quer na final do programa.

BBB 23: MC Guimê atende o Big Fone e recebe uma missão difícil

O Big Fone voltou a agitar a casa do BBB 23. Ele tocou e foi atendido por MC Guimê, que passou na frente de todo mundo para chegar até o aparelho. Porém, a missão não era tão feliz.

Guimê ouviu a mensagem de que precisava emparedar duas pessoas. “Você pode indicar qualquer um da casa”, complementou a voz misteriosa.

Assim que desligou o telefone, MC Guimê anunciou a sua decisão e mandou Key Alves e Cezar Black para a berlinda.

Porém, os participantes não sabem que um deles ainda tem uma chance de escapar do paredão. No sábado, 04, o Big Fone vai tocar novamente e quem atender terá a missão de tirar um dos dois.