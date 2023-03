BBB 23: MC Guimê compara acordo revelado por Ricardo com relação de Fred e Marvvila: "É a mesma fita"

MC Guimê analisa 'zona de conforto' de Fred por não ser votado por Marvvila

Em conversa com Cara de Sapato, Aline Wirley e Amanda, MC Guimê comentou sobre a estratégia de Ricardo em combinar de não trocar voto com Gustavo.

O músico comparou o combinado entre os brothers com a relação que Fred tem com Marvvila e disse que é uma zona de conforto.

"Ele falou que o Fredinho [Fred] tem essas paradas lá, por exemplo, ele falou que não vota na Marvvila. Automaticamente, o que você acha que a Marvvila devolve pra ele?", questionou o cantor. "Não voto em você", explicou.

"É isso que ele [Ricardo] fez com Gustavo. Então, só foram formas diferentes, só quero te dizer que, quando faz isso com alguém, então é a mesma fita, porque tipo assim, você está de certa forma tendo uma parada com outra pessoa e você está em uma zona de conforto, porque você está se esquivando de um voto", alertou MC Guimê.

"Eles que se resolvam, porque eu, graças a Deus, nunca fiz isso com ninguém de lá, então tudo que eu fecho com vocês, é a mesma fita, está confirmado", completou.

BBB 23: Fred e Ricardo discutem sobre prioridades no jogo: "Você vai começar a pagar por isso agora"

No quarto Deserto, os brothers discutiram. Aliados, eles não concordam com o pensamento de Ricardo, que diz ter Sarah Aline, do outro grupo, como prioridade no jogo.

"Sua parada com a Sarah é genuína e eu não posso julgar isso. Só que fica uma situação, Facinho, desculpa, mas você está numa situação que é completamente diferente de todo mundo aqui", observou Cara de Sapato.

Ricardo disse para todos do quarto que esse é o seu jogo e na conversa, revelou que tinha acordo com Gustavo de não votarem um no outro.

O grupo acha, então que ele errou em não falar isso pra eles e que isso pode ter mudado várias votações passadas.