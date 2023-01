Bianca Andrade encanta internet ao curtir dia de piscina com filho

Influenciadora Bianca Andrade aparece espantando o calor com seu filho Cris, que teve com o youtuber Fred, que está no BBB23

A influenciadora e empresária Bianca Andrade (28) encantou seus seguidores nesta terça-feira, 17. A mamãe apareceu ao lado de seu filho, Cris, fruto de seu relacionamento com o youtuber e agora participante do reality show de confinamento da Rede Globo, o Big Brother Brasil, Fred (33), curtindo um dia de piscina para espantar o calor do Rio de Janeiro.

Curtindo uns dias de folga na cidade maravilhosa, a ex-sister e o pequeno estão hospedados em um hotel em Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro. Mãe e filho surgiram brincando na água em alguns vídeos postados nas redes sociais de Bianca.

Através de seus stories no Instagram, a ex-sister aparece primeiro mostrando seu corpão escultural na frente do espelho e em um vídeo, surgindo com um biquíni preto para ostentar sua barriga chapadíssima e curvas sensacionais.

Bianca Andrade de biquíni - Créditos: Reprodução / Instagram



Depois, Bianca e Cris surgem na piscina, se divertindo bastante. O pequeno usa uma roupinha de mergulho de desenho, enquanto a mãe joga bastante água nele para refrescar no dia de muito calor. Cris ainda surge com um chapeuzinho enquanto a mamãe brinca com ele.

Bianca Andrade e Cris na piscina - Créditos: Reprodução / Instagram



Bianca Andrade declara torcida para o ex-marido no BBB 23: “Orgulho”

Na última segunda-feira, 16, Bianca Andrade recebeu um presente especial! A Boca Rosa ganhou um press-kit para torcer pelo ex-marido no BBB 23, o jornalista Fred (33), com quem tem um filho, o pequeno Cris, de um ano.

Bianca compartilhou o recebido com detalhes e deixou sua torcida para essa edição bem clara: "É um press kit feito por ele, Fred, que vai estrear hoje no Big Brother Brasil, hoje é o grande dia da galera entrar na casa. E ele, simplesmente, falou para mim 'olha, Boca Rosa, vou te orgulhar muito'. E já começou… Me diz se eu não morro de orgulho do pai do meu filho, Fredolino”, disse.