BBB 23: Na torcida, Bianca Andrade mostra presente de Fred para estreia do reality: ''Orgulho''

Influenciadora Bianca Andrade ganha press kit do ex-marido, Fred, pai de seu filho, antes de entrar no BBB 23

O BBB 23 começa nesta segunda-feira, 16, e Bianca Andrade (28) mostrou que ganhou uma surpresa do ex-marido, Fred (33), do Desimpedidos, que está no reality show da TV Globo!

Nos stories de seu Instagram, a influenciadora digital compartilhou com os fãs o press kit que o youtuber preparou para sua estreia na atração comandada por Tadeu Schmidt (48).

Boca Rosa destacou, mais uma vez, o apoio e a torcida pelo pai de seu filho, Cris, de um ano, e relembrou a conversa que tiveram antes do confinamento ao exibir o mimo enviado por ele.

"Preciso mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, acho que nos próximos meses vai virar um quadro no meu Instagram que se chama 'orgulho da Boca Rosa'", começou falando. Em seguida, Bianca mostrou os detalhes do material de divulgação do ex.

"Olha isso daqui. Ah, é um presente qualquer? Não! É um press kit feito por ele, Fred, que vai estrear hoje no Big Brother Brasil, hoje é o grande dia da galera entrar na casa. E ele, simplesmente, falou para mim 'olha, Boca Rosa, vou te orgulhar muito'. E já começou. Olha isso aqui, gente. Um press kit! Me diz se eu não morro de orgulho do pai do meu filho, Fredolino?", brincou ela.

Fred mandou roupinhas personalizadas com seu nome para o pequeno torcer pelo papai no BBB 23, além de roupão do líder para o bebê e Bianca, adesivos e garrafas.

No papo com os seguidores, Boca Rosa ainda explicou a escolha do emoji de Fred, que é um carneirinho, já que seu nome verdadeiro é Bruno Carneiro. "Ele quis colocar um carneirinho, colocou o símbolo da família dele", contou.

Confira o mimo que Fred enviou para Bianca Andrade antes do BBB 23:

Pai de Fred reage de forma surpreendente ao saber da ida do filho para o BBB 23

O jornalista e influenciador digital Fred está confirmado no BBB 23, e antes de seu confinamento, ele gravou um vídeo para ver como seu pai reagiria ao saber da notícia."E hoje é dia de vocês verem como foi a reação do Dalso, que também é conhecido como Papis! O que esse paizão vai torcer pelo filho, não é brincadeira!", diz a legenda do vídeo.

No vídeo, o ex de Bianca Andrade fez uma brincadeira em que seu pai, Dalso Nunes, teria que dizer o que ele preferia. Após dar algumas opções, Fred questionou se em 2023 seu pai torceria mais para o Corinthians, seu time do coração, ou para o filho que estará no BBB. "Big Brother?", questionou seu Dalso, bastante surpreso. O youtuber confirmou a informação e recebeu o apoio do pai. "Sério? Tá brincando? Então vou torcer mais para você", disse ele, que em seguida abraçou o herdeiro, mostrando que ficou bastante feliz com a presença do rapaz no reality.

