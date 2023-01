BBB 23: Fred, ex de Bianca Andrade, já foi gandula e instrutor de informática para idosos

Terceiro confirmado no grupo Camarote do BBB, Fred trabalha no canal Desimpedidos do YouTube

Fred (33), nome artístico de Bruno Carneiro Nunes, é mais um dos famosos que farão parte do grupo Camarote na 23ª edição do Big Brother Brasil, que estreia nesta segunda-feira, 16. Conhecido por seu trabalho como jornalista e influenciador digital, ele já teve diversos trabalhos antes de começar a fazer parte da equipe do Desimpedidos, no YouTube.

Paulistano, o jornalista já exerceu funções como vendedor de doces, passeador de cachorro, auxiliar administrativo, ator, repórter de rádio, gandula de tênis e instrutor de informática para idosos. Ainda jovem, aos 22 anos, ele também tentou carreira no futebol, mas percebeu que não conseguiria se profissionalizar e decidiu continuar no esporte através do jornalismo.

Ao entrar na faculdade, criou com os amigos o canal Futebol nas 4 Linhas. Foi no ano de 2015 que participou de um concurso e foi escolhido para fazer parte do canal Desimpedidos, famoso por fazer vídeos sobre futebol. O apelido Fred surgiu no trabalho, quando os outros apresentadores do canal o acharam parecido com Fred, ex-jogador do Fluminense.

Para ele, foi através do canal que alcançou marcos importantes em sua vida e carreira. Ele já cobriu eventos como Copa do Mundo da FIFA, Copa América, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Jogos Olímpicos Rio 2016 e Florida Cup, e já entrevistou ídolos do esporte como Romário e Cristiano Ronaldo.

Fora do mundo do trabalho, ele é ex-marido de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que participou do BBB 20, primeira edição do programa que contou com famosos. Ele e a influenciadora são pais de Chris. Ele se considera um pai babão, que gosta de se vestir bem, com roupas diferentes, e ainda diz ser apaixonado por tênis.

O QUE FRED PROMETE PARA A CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL?

O apresentador diz ser extremamente competitivo, e celebra a oportunidade de estar confinado em um grande jogo, e ainda afirma estar acostumado a ser o centro das atenções, então, não terá a timidez como um problema. Para ele, seu maior desafio será aguentar as saudades do filho e lidar com a própria teimosia.

"Gosto de dar a cara a tapa, de ser a pessoa que conta as histórias, que faz piada, que dança horrores. Sempre fui protagonista das coisas, o aparecidão", acrescenta. Além disso, ele diz ser um fofoqueiro do bem, que adora fazer fofocas desde que elas não prejudiquem ninguém.