Bianca Andrade aparece segurando o filho Cris no colo em nova foto: “Te amo tanto”

A influenciadora e empresária Bianca Andrade compartilhou uma foto em que aparecia carregando seu filho Cris no colo

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 17h46

Nesta terça-feira, 8, Bianca Andrade (28) encheu a internet de fofura ao compartilhar uma foto com seu filho Cris (1) em seu Instagram.

A influenciadora apareceu em um condomínio carregando o filho primogênito no colo em um dia ensolarado.

Bianca vestia um conjunto verde-escuro composto por blazer e calça. A participante do BBB 20 ainda completou o look com um coturno preto.

“Te amo tanto, filho”, escreveu a empresária na legenda do story em que carregava Cris e um coelhinho de pelúcia.

Reprodução: Instagram

Momentos!

Recentemente, Bianca compartilhou um álbum de fotos dos melhores momentos do seu mês de outubro.

A youtuber publicou uma sequência de fotos de momentos importantes do mês para ela. Nas fotos, vemos coisas como seu filho, Cris, fruto de seu relacionamento com Fred Desimpedidos, sua mãe, palestras com Pedro Bial, entre outras coisas.